Los comerciantes del Centro incentivan las compras con sorteos y regalos

La Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA) y la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) han presentado esta mañana la Campaña de Navidad 2020, una campaña bautizada como 'El Centro de Navidad'.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo junto al Ayuntamiento de Málaga, y cuyo objetivo es llevar a cabo distintas acciones comerciales preparadas para incentivar las compras y salvar el sector en estas fiestas tan atípicas. El sector del comercio se une para intentar salvar la campaña de Navidad, ya que se encuentran en una complicada y débil situación económica.

La presidenta de la organización, Juanibel Vera, ha sido acompañada en tal acto por Gemma Del Corral, concejala de Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, y Gemma del Corral, concejala del distrito centro del Ayuntamiento de Málaga y Javier Frutos, presidente de Mahos.

El Centreo de Navidad, consistirá en 4.000 regalos, que se ganarán con cada consumición de más de 20 euros, en distintos bares y restaurantes del centro de Málaga. Se regalan cenas o entradas para spas, entre otros. La campaña empieza el día 21 de diciembre hasta el 20 de enero.

"El centro es un sitio seguro para venir, por otra parte hemos engalanado nuestros comercios, con una campana en la puerta para quien entre o salga de la tienda la toque", dice Juanibel Vera, la presidenta de la organización.

En esta campaña también participa Mahos, que pretende colaborar para intentar salvar la economía de los hoteleros: "Dentro de esta Navidad tan inusual hay que incentivar a que haya consumo e intentar que dentro de lo mala que es la situación sea lo menos mala", afirma Javier Frutos.

Frutos ha recalcado la complicada situación por la que atraviesa el sector: "Se han llevado a cabo movilizaciones porque la situación es muy crítica, teníamos ilusión en Navidad pero está prácticamente perdida, porque necesitamos ayudas de las administraciones y las ayudas no llegan", reitera. Además afirma que ampliar el horario de los bares no palia los efectos ya que "Málaga no está preparado para ese cambio cultural de cenas reducidas".

Por parte del Ayuntamiento, la concejala del distrito centro del Ayuntamiento de Málaga asegura que esta propuesta sirve "más que nunca para apoyar al sector". "Cada vez que se consuma en Málaga ayudamos a la economía de nuestra ciudad. La hostelería y cultura siempre nos ha situado como referentes y queremos que estas campanadas suenen igual de alto que los villancicos", declara Gemma del Corral.