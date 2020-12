Aprueban la ordenanza que prohíbe a los patinetes eléctricos ir por la acera

El equipo de gobierno ha conseguido hoy, en una comisión extraordinaria de Ordenación del Territorio, sacar adelante, por ocho votos (PP, Cs más Juan Cassá), cinco abstenciones del PSOE y dos sufragios en contra de IU y Podemos, la nueva Ordenanza de Movilidad, cuya aportación más destacada es que los vehículos de movilidad personal o patinetes y las bicicletas no podrán usar la acera en ningún caso, teniendo que discurrir, de forma obligatoria, bien por los en torno a 45 kilómetros de carriles bici segregados que hay en la ciudad o los 70 kilómetros de los nuevos carriles ciclables, que se han puesto en aquellas calzadas con dos carriles por sentido, limitando la velocidad del derecho a 30 km/h. En ellos tendrán preferencia los patinetes y las bicicletas, aunque podrán ir también los coches y motos. La aprobación ha sido definitiva y será refrendada en el pleno ordinario de mañana.

José del Río, edil de Movilidad, ha asegurado que se han recibido 71 sugerencias, de las que se han rechazado 55 y se han aceptado 17. Del Río, de hecho, ha puesto todo el énfasis en que los patinetes eléctricos y las bicicletas salen de las aceras «para devolvérselas a los peatones», ha recordado que hay 45 kilómetros de carriles bici segregados en la capital y 70 de carriles ciclables (con indicaciones verticales y horizontales reconocibles), y que en los próximos días se pondrá en marcha una campaña sobre cómo deben ser usados estos carriles, rotulados en apenas dos meses.

El concejal ha destacado que se van a hacer dos nuevos carriles bici segregados, uno desde calle Cómpeta a José Ortega y Gasset, y otro desde el Vialia hasta Juan XXIII, y ha recordado que a final del año que viene saldrá, de nuevo, a licitación pública el contrato del servicio municipal de bicicletas, de forma que habrá más de 1.000 de estos vehículos en las calles de la ciudad, 600 con pedalada asistida. Noelia Losada, portavoz de Cs, se ha felicitado por la aprobación de la Ordenanza de Movilidad.

No ha sido tan indulgente con ella el portavoz de IU y Podemos, Eduardo Zorrilla, ha asegurado que esos carriles 30 «de los que presumen son peligrosos». «¿Usted aconsejaría que su nieto usara ese carril 30? Hay que compartir espacio con vehículos pesados y coches», ha dicho.

Jorge Quero, edil socialista, ha indicado que los usarios de patinetes eléctricos y bicis «temen por su integridad», porque en esos carriles ciclables no se está respetando el límite de 30 kilómetros por hora, y se está causando un «conflicto» con el resto de usuarios de la vía. «El modelo es confrontación con los vecinos, como ocurre con el SARE». El tráfico en las calzadas 30 esmás intenso. El concejal ha indicado la necesidad de establecer una moratoria antes de que entre en vigor esta Ordenanza de Movilidad, para dar tiempo a que se avance en la ejecución de carriles bici, por ejemplo. Del Río ha respondido que entre los carriles bici y los ciclables hay superficie suficiente para que ciclistas y patinetes puedan circular. Zorrilla ha criticado los escasos espacios para que aparquen bicicletas y ha exigido que se incluyan mecanismos de participación popular para poner en marcha las zonas azules (como ocurre ahora en Huelin o Cruz de Humilladero). El edil de Movilidad ha atacado a Quero asegurando que la Junta socialista no hizo ni un kilómetro de carril bici segregado, mientras que Quero ha insistido en que el casco debe ser obligatorio en los patinetes.