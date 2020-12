La Misa del Gallo se adelanta en la Catedral de Málaga

Las catedrales de Málaga, Huelva y Sevilla han decidido adelantar la tradicional Misa del Gallo a la tarde del 24 de diciembre, mientras que la de Almería la dará a las 23,00 horas, las de Jaén, Córdoba y Granada a las 23,30 horas y las de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Baeza (Jaén) a las 0,00 horas, mientras que la de Cádiz capital la cancela.

La misa del Gallo en la Catedral de Málaga es la que antes comenzará este año, adelantándose a las 18,30 horas, mientras que la ofrecida por el obispo de Huelva se celebrará a las 19,30 horas y en Sevilla capital será a las 20,00 horas.

La catedral de Cádiz ha optado este año por no ofrecer la Misa del Gallo, pero los fieles de la provincia sí que podrán asistir a Jerez de la Frontera, donde se hará a las 0,00 horas la tradicional misa. En este caso, la liturgia no la dará el obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, ya que no hay y el anterior fue trasladado en septiembre a Canarias.

Por su parte, la catedral de Jaén la va a adelantar a las 23,30 horas para facilitar el cumplimiento de la restricción a la movilidad nocturna. El obispo, Amadeo Rodríguez Magro, presidirá esta Misa del Gallo en la seo de la capital jiennense, mientras que en la otra catedral de la provincia, la de Baeza, se mantiene el inicio a medianoche y estará presidida por el vicario general de la Diócesis y deán de ambas catedrales, Francisco Juan Martínez Rojas.

Al igual que en Jaén, desde las catedrales de Córdoba y Granada han decidido también adelantar a las 23,30 horas la tradicional Misa del Gallo. Media hora antes, a las 23,00 horas, comenzará la liturgia en la de Almería.