"Hay que consultar a la ciudadanía sobre la Torre del Puerto"

Daniel Pérez ha endurecido en los últimos meses su postura en relación a diferentes temas como la zona azul en Huelin o Cruz de Humilladero o la gestión que ha hecho el equipo de gobierno de la pandemia. En esta entrevista, analiza los asuntos de actualidad en el Consistorio.

La Torre del Puerto, el rascacielos que se va a levantar en el dique de Levante para acoger un hotel de lujo de capital catarí, ha generado una gran respuesta ciudadana y hay un debate social sobre si debe o no hacerse. En esta entrevista, Daniel Pérez, líder de la oposición municipal, anuncia por primera vez su propuesta para hacer una consulta ciudadana sobre la idoneidad del rascacielos.

El Ayuntamiento no ha estado claramente a la altura de las circunstancias. Es cierto que la pandemia ha pillado de improviso a todos los gobiernos, pero con mayor o menor acierto cada ente ha reaccionado a su manera. En Málaga, por desgracia, no ha habido reacción municipal. A los meses supimos que fue debido a que el Ayuntamiento había incumplido la regla de gasto en 2019 y no lo había notificado. El caso es que esa mala gestión ha llevado a que las ayudas que los ayuntamientos debían articular, como sí han hecho otros consistorios, no hayan llegado en tiempo ni forma, como tampoco hay un plan de recuperación activo. De hecho, no hay ayudas en vigor en la ciudad ahora mismo, y las que van a llegar no lo harán hasta abril o mayo. Obviamente, la nota que daríamos al equipo de gobierno municipal es de suspenso.Ha faltado algo clave: sensibilidad. Hay una Málaga que pasa hambre, y durante la pandemia, en sus meses más duros, no se dio respuesta a esa necesidad que fue denunciada en multitud de ocasiones por las organizaciones que reparten alimentos o economatos sociales. A eso hay que sumarle la falta de acción en materia impositiva, con un IBI que llegó en meses difíciles sin minorarse en aquellas viviendas donde se había perdido un empleo. De hecho, a día de hoy Málaga no cuenta con un reglamento de ayudas al respecto. Como dije anteriormente, la falta de reflejos del Ayuntamiento ha lastrado una respuesta social.Esa misma pregunta se la he hecho a comerciantes, hosteleros y autónomos durante estos meses y todos nos manifiestan que han echado en falta acción, tanto municipal como autonómica. En el ámbito municipal, como comentaba, no hay ayudas, ni directas ni de manera impositiva, a esto se le han unido las decisiones, poco acertadas de la Junta de Andalucía que no han llevado anejas ayudas al sector como sí ha hecho el Gobierno central, desde el principio con ERTES e ICOS, y esta misma semana con la aprobación de ayudas directas al alquiler de la hostelería y comercios, así como bajadas de tramos. Sinceramente, creo que los comerciantes y hosteleros se sienten defraudados por De la Torre y Juanma Moreno, se han sentido muy solos en momentos tan complejos.Precisamente cuando hablamos de 'repensar Málaga' lo hacemos haciendo un llamamiento a la diversificación de los sectores, con especial incidencia en la falta de industrialización de la ciudad. Hay un dato muy claro: en Málaga se han recalificado en estos últimos años dos millones de metros cuadrados de terreno industrial que ha pasado a residencial. Hoy, cualquier gran empresa que quiera instalarse en Málaga no podrá hacerlo por falta de suelo logístico en carga, lo que sumado al intento de cargarse la parte productiva del Puerto por parte del alcalde hace que las empresas se vayan de la ciudad. Obviamente, esto tiene que cambiar.Málaga necesita ampliar su oferta, es la mejor manera de reinventar la oferta turística. Cuando un viajero va a Nueva York, no lo hace para ver exclusivamente el Downtown, sino también lo hace para ver los barrios, Brooklyn, el Bronx o el Upper East Side. El viajero, en ese caso, quiere vivir la experiencia de ser un neoyorquino. Pues aquí debemos aspirar a lo mismo, nuestra oferta no puede ceñirse exclusivamente a la almendra del Centro, debe ampliarse a los barrios, creando nuevas centralidades y atractivos, que mejoren la experiencia y, consecuentemente, amplíe las pernoctaciones. En definitiva, Málaga, en su conjunto, como oferta turística.Efectivamente, hay 30 museos en la ciudad, la mayoría pagados con fondos municipales, pero sin embargo no hay un Plan Director de Museos. Esto sería básico para ir mejorando y renderizando la inversión, de más de 18 millones de euros anuales, que nos gastamos en estos recintos.El señor De la Torre y el señor Del Río están noqueados. Prueba de ello es que ante la oposición de los vecinos, de Huelin y Cruz de Humilladero, para instalar la zona azul en sus barrios en lugar de buscar el consenso y someter la cuestión a consulta ciudadana han decidido seguir adelante y han creado un grave problema en el tejido económico y social de Huelin. Y, según el PP, ¿manipulamos a los vecinos? Es una absoluta barbaridad y una desvergüenza. Desde estas líneas mando todo mi apoyo a la plataforma 'No al Sare' que hace un trabajo ejemplar con los vecinos que se sienten estafados por el PP.El proyecto de la Torre del Puerto ha generado mucho debate ciudadano. Y eso no es malo, es tremendamente positivo. Significa que la ciudad está viva, y su ciudadanía también. Nuestra postura, como bien dice, fue de apoyo, ya que legalmente tenía cabida. Pero con el proceso, hemos escuchado a quienes no pensaban como nosotros. Y sinceramente, empatizo con muchas de esas reclamaciones, de ahí que años atrás pidiera la bajada en altura y basamento, así como su integración en la fachada portuaria. Este es un proyecto de ciudad muy importante, por eso creo que es positivo que se consulte a la ciudadanía, ya que esta obra, para ser efectiva, debe reconciliarse con los malagueños y malagueñas, y no encuentro que haya mejor fórmula que esta, mediante el sufragio universal.