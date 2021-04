Los gestores administrativos de Málaga y Melilla llevan ya más de un año trabajando sin descanso por la situación provocada por la pandemia en las diferentes administraciones.

¿Cuáles son los retos y objetivos a corto plazo del colectivo de gestores administrativos?

Queremos seguir ofreciendo el servicio eficaz y eficiente que estamos dando sobre todo en este último año a nuestros clientes. La crisis del Covid está siendo muy larga y empezamos a notar cierto agotamiento por la cantidad de trabajo que estamos afrontando. Nos gustaría normalizar nuestro trabajo, dejar de trabajar de lunes a domingo. Nos estamos encontrando con dificultades a la hora de gestionar asuntos físicamente en las administraciones, que han reducido mucho su atención al público, volcándose más en lo online y virtual, aunque siempre hay asuntos que tenemos que resolver cara a cara en la administración y eso ahora está complicado.

¿Cómo calificaría la relación actual de su colectivo con las diferentes administraciones?

Las sitúo en una doble vertiente. Profesionalmente estamos encontrando problemas a la hora de llevar a cabo algunas gestiones que exigen presencia física en las administraciones, pero a nivel institucional las relaciones del Colegio de Gestores Administrativos con las diferentes administraciones son magníficas y la colaboración es estrechísima.

Para echar más leña al fuego, ahora se ha abierto el periodo de la Renta. Más trabajo para ustedes.

Sí. Y nos vamos a encontrar con circunstancias que otros años no hemos tenido y que complican la gestión de la declaración como son los Ertes, el IMV, la confluencia de varios pagadores, las retenciones,etc. a los que hay que añadir los problemas que nos encontramos todos los años (errores en los datos de Hacienda, no actualización de situación fiscal, etc.)

¿Cuáles son los principales cometidos de los gestores administrativos y quiénes están habilitados para realizar estas funciones?

Los gestores administrativos llevamos a cabo actividades con las administraciones en las que intercedemos en nombre de nuestros clientes. Estamos entre la Administración y el ciudadano y la empresa. Antiguamente estaban habilitados los licenciados en Derecho, Económicas y Ciencias Políticas con un examen de acceso a la profesión (una prueba de aptitud). Ahora, con el cambio que se ha llevado a cabo en los últimos años en la planificación de los grados universitarios, acceden a nuestra profesión grados con una prueba de aptitud que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas todos los años, o bien también a través del Master Universitario específico en Gestión Administrativa que tiene una duración de un año. En estos momentos, el colectivo de gestores administrativos de Málaga y Melilla está formado por más de 260 socios de los que 240 están en activo.