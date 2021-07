El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, a través del Área Asistencial del Corazón, beneficia a más de un centenar de familias cada año a las que realiza estudios de índole genética por sus problemas cardiacos.

Por este motivo, y por sus óptimos resultados en cuanto a rendimiento asistencial, la Unidad de Cardiopatías Familiares de este centro hospitalario acaba de recibir el reconocimiento de Excelencia Asistencial por parte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), han informado desde el Gobierno andaluz en un comunicado.

Este galardón a nivel nacional por parte de esta sociedad científica supone un impulso para esta actividad con un marcado carácter preventivo, que se lleva realizando desde el año 2010 de forma pionera en Andalucía.

En este sentido, se trata de familias afectadas por enfermedades hereditarias del corazón, provocadas por mutaciones genéticas que se transmiten a lo largo de generaciones y que se manifiestan como insuficiencia cardiaca o muerte súbita como principales complicaciones.

Se realiza un estudio completo inicial del paciente (caso índice) que incluye un estudio genético y la realización de un árbol genealógico. Una vez que se obtiene el resultado de este estudio se amplía el mismo a los familiares de primer grado.

Este procedimiento permite realizar un seguimiento periódico de los portadores sanos de la mutación que facilitará un diagnóstico precoz en fases iniciales de la enfermedad.

Además, se les ofrece asesoramiento genético, informando de la probabilidad de transmisión a descendientes y de opciones para evitar la transmisión de la enfermedad mediante técnicas de selección embrionaria.

Por otro lado, aquellos familiares no portadores no precisarán de seguimiento, ni, por tanto, ampliar el estudio a descendientes, ya que no se transmitirá la mutación.

Es decir, si el resultado del estudio genético realizado en el familiar es negativo, se evita la realización de más pruebas y si es positivo se realiza un seguimiento clínico periódico, se amplia el estudio a descendientes y se ofrece consejo genético y reproductivo.

Por otra parte, han destacado que los pacientes y sus familiares que acceden a esta Unidad, que cuenta con tres especialistas en cardiología y una enfermera, lo hacen a través de las consultas generales de Cardiología o bien desde las unidades de hospitalización.

Por su parte, el especialista en Cardiología y responsable de la Unidad de Cardiopatías Familiares, José Manuel García Pinilla, ha explicado que "se trata de un reconocimiento de alto prestigio a nivel nacional por parte de la SEC con la máxima calificación, por los estándares de calidad en la atención a los pacientes y a sus familias".

Además, García Pinilla ha resaltado "la necesidad de la alta cualificación que requiere este tipo de atención por parte de los profesionales, que deben dominar conocimientos avanzados relacionados con la presentación clínica, la valoración del pronóstico y relacionados con la genética, para poder orientar a los pacientes y sus familias".