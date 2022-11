El Ministerio de Cultura no se opondrá a la construcción de la Torre del Puerto, el proyecto de hotel rascacielos ubicado en el Dique de Levante en el Puerto de Málaga y que tendrá que recibir, en última instancia, la autorización del Consejo de Ministros.

"Desde luego, por lo que yo sé, el Ministerio de Cultura no va a prohibir que se erija ese edificio porque nuestros expertos nos dicen que no se produce el expolio que había señalado algún organismo internacional como riesgo", ha anunciado el ministro de Cultura, Miquel Iceta en un encuentro organizado por SER Málaga. "Nosotros hemos hecho lo que tocaba. Icomos levantó una alerta sobre ese proyecto y nos pusimos a trabajar sobre la cuestión".

Iceta se ha referido así al archivo del expediente de expolio que abrió el año pasado para analizar si la Torre del Puerto podía generar un impacto en el paisaje de la ciudad y, por tanto, una expolición para el Patrimonio Histórico de Málaga, teniendo en cuenta la cercanía con el casco histórico, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

"En esto tenemos que huir todos de arbitrariedades y de gustos personales porque para gustos, colores. Hay que evitar dejarse llevar por modas y ser objetivos", ha valorado el titular de la cartera de Cultura del Gobierno de España. A esto ha añadido que el ministerio hará "algún tipo de recomendación" para que las administraciones cumplan con las leyes de patrimonio.

Por otro lado, el ministro ha opinado que con la Torre del Puerto pasará "como con todas las torres" por lo que acabará siendo aceptada por la ciudadanía.

"Al cabo del tiempo será una referencia querida y del gusto de la mayoría como han sido la mayoría de torres, no digo solo los rascacielos de Nueva York sino las de Barcelona que no son tan altas pero que son apreciadas por la ciudadanía como símbolo de la ciudad", ha esgrimido Miquel Iceta, que ha puesto de ejemplo las torres de la Sagrada Familia. "En su tiempo, está documentado, se consideró que era una locura. Y me acuerdo que el alcalde Maragall que decía 'cada generación necesita sus torres'. Y es verdad, son elementos de referencia".

Reacciones

Desde el Ayuntamiento de Málaga han celebrado estas declaraciones del ministro de Cultura, por ser una postura "coherente" y "cercana" a la que el equipo de gobierno "ha defendido siempre", tal y como ha indicado a este periódico el concejal de Urbanismo, Raúl López.

"Me parece muy coherente porque es la postura que el Ministerio de Cultura ha tenido desde que llegó él. No previamente pero sí posteriormente. Cuando no era el ministro, tuvimos un informe de expolio y tuvimos serias advertencias con el tema de la resolución del BIC de La Farola. Al llegar él dijo que se archivara el tema del expolio y dejó claro que no afectaba el BIC de La Farola en el horizonte", ha subrayado el edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga.

Por el contrario, desde Unidas Podemos -socios de gobierno con el PSOE en el Gobierno central- tildan como "desafortunada" la intervención de Iceta y consideran que la coalición se queda "sola" en su defensa de "los ciudadanos, expertos y distintos organismos que se han manifestado contrarios a este proyecto", tal y como se ha referido el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia.

"Desde Unidas Podemos hemos manifestado en numerosas ocasiones que nos oponemos y nos opondremos en todas las instancias administrativas que correspondan a este proyecto de rascacielos en el puerto", ha añadido el portavoz de la coalición en Málaga. "Entendemos que es lesivo para el interés general, que está pensado por fines especulativos que solo van a beneficiar a unos pocos bolsillos y, sin embargo, compromete de forma irreversible al horizonte de la ciudad de Málaga.".

Asimismo, el grupo municipal ha apelado directamente al Partido Socialista en Málaga y le piden que "rectifique las declaraciones del señor Miquel Iceta y deje clara su posición contraria al proyecto del rascacielos".

Estado de la tramitación

En cuanto al estado de tramitación del proyecto hotelero, está a la espera de que la Junta de Andalucía apruebe la evaluación ambiental actualizada que ha remitido el Puerto de Málaga a través de la Gerencia de Urbanismo, después de que este documento llegase caducado en el expediente del hotel en el momento en el que el ayuntamiento se disponía a votar su aprobación en la Comisión de Urbanismo de julio.

Una vez esta evaluación ambiental se vuelva a incluir en el expediente, el proyecto se someterá a votación en el consistorio -se espera su aprobación con los votos del PP y Cs- y, posteriormente, será Puertos del Estado el encargado de elevarlo hasta el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra.