SLa consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que se está "supervisando el proyecto" de obra de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Málaga Norte, "que es de gran envergadura", y que se va a "reducir la superficie ocupada en más de un 40% y también el impacto visual".

Así ha respondido Crespo en comisión parlamentaria a la pregunta realizada por el diputado andaluz del PSOE José Luis Ruiz Espejo quien ha aludido a supuestos "retrasos" que sufrirá esta actuación y a que continúa la "oposición" de parte de los vecinos de la Vega de Mestanza por la ubicación de esta infraestructura.

Según la consejera, "no hay retraso" en este proyecto, que ha calificado de "gran importancia para Málaga y para toda Andalucía", y ha recordado que Vox pidió en una proposición no de ley "intentar reformular por las peticiones de la zona este proyecto".

"Nuestra palabra vale y si hemos dicho en una proposición no de ley que vamos a adaptar el proyecto a la zona, eso es lo que hemos hecho", ha asegurado Crespo, quien ha reiterado que "sin retraso alguno, estamos supervisando el proyecto".

Asimismo, ha asegurado que "lo que estamos haciendo es lo que nos hemos comprometido con los vecinos, y con transparencia y diálogo intentar adaptarnos a las circunstancias".

Ruiz Espejo ha incidido en que en la ubicación "había más alternativas" y en que "se mantiene el desacuerdo de gran parte de los vecinos de esa zona". Para el socialista, "un buen acuerdo siempre será mejor que mantener un litigio", defendido la necesidad de "preservar los compromisos ambientales".

Asimismo, ha instado a tener en cuenta "otros valores ambientales y agrícolas que son los que están defendiendo estos vecinos", con el fin de "conciliar estos intereses con los compromisos con la Unión Europea para las aguas regeneradas y el compromiso ambiental en esta infraestructura, que es fundamental".

Al respecto, la consejera ha dicho que esta depuradora ha estado "15 años paralizada por su parte", precisando que "en 2009 fijan el sitio la Junta de Andalucía anterior, no yo, junto a los cinco municipios en acuerdos plenarios", al tiempo que ha recordado que no hubo alegaciones al Potau o al PGOU de Málaga.

"¿Qué me está diciendo ahora, que después de tener el proyecto en marcha, volver atrás?", ha cuestionado, criticando que el PSOE no aplauda el "esfuerzo" que se está haciendo al respecto cuando se trata de una iniciativa "que ustedes emprendieron sin escuchar a nadie y nosotros estamos haciendo con diálogo". "Que no lo valoren esto me parece una falta de credibilidad de su parte", ha lamentado.

Crespo ha incidido en que el Gobierno andaluz "actualmente está impulsando un proyecto que dejaron 15 años paralizado" y ha señalado que se han buscado ubicaciones alternativas pero "no existen", por lo que "nos comprometemos a minimizar el impacto".