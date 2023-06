Jaime Pimentel entra en la Historia del Arte

«En la Universidad de Sevilla, donde investigo, se ha valorado muchísimo el que sea un tema netamente malagueño y de una figura tan importante para el arte contemporáneo de Málaga y Andalucía como es Jaime Pimentel, que había permanecido olvidado por la Historiografía, alguien con más de 60 años de trayectoria profesional», resume el historiador del arte e investigador malagueño Adolfo Gandarillas.

Este experto es el autor de la tesis doctoral ‘Jaime Fernández Pimentel. Escultor’, que defendió el pasado mes de marzo en el aula de grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y recibió la máxima calificación: Sobresaliente cum laude y además una mención internacional.

Como detalla Adolfo Gandarillas, en 2019 propuso al escultor malagueño estudiar su figura y su obra en una tesis doctoral «y se ha ido fraguando y trabajando en estos años».

Hace justo un año, en junio 2022 y con el apoyo de la Diputación de Málaga y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la que el escultor es miembro numerario, se presentó la monografía ‘Jaime Pimentel. Escultura pública y monumental’, un resumen de la primera parte de la tesis, que recoge su faceta más conocida, con esculturas públicas que se han convertido en iconos de Málaga y su provincia como el Cenachero, el Biznaguero, el Burrito Platero del Parque o la Niña de Benalmádena.

«Pero al final Jaime, el escultor con más obra pública en las calles de Málaga y su provincia, es mucho más que el Cenachero», sostiene el historiador del arte, que recuerda que este tipo de obras, «al final está un poco limitada por las peticiones del comitente, que generalmente establece lo que quiere». Por eso está convencido de que su obra decorativa o volcada al mercado del arte «es muy importante y con toda seguridad, en calidad y fondo intelectual muchísimo más potente que su escultura pública».

Fuera de los cánones establecidos a los que se veía constreñido con la escultura pública, Jaime Pimentel se sentía más libre «y vemos cosas más arriesgadas y más interesantes», resalta.

A su juicio, con aportaciones como esta tesis o el descubrimiento el verano pasado de una placa en su casa natal, en el 33 de calle Carretería, «se le está haciendo justicia y tanto con el libro como con la tesis doctoral, lo que confirman es su lugar en la Historiografía y la Historia del Arte, que no tenía hasta ahora».

La tesis completa, detalla Adolfo Gandarillas, se publicará próximamente.

Exposición antológica

El investigador malagueño sí echa en falta el que el artista no haya tenido hasta ahora una exposición antológica «como merece». «Generalmente los discursos que han tenido sus exposiciones no han sido preparados por profesionales. Hay una serie de criterios museográficos que no se han utilizado y además cuenta con una serie de obras que jamás se han expuesto. Todavía está pendiente esa gran exposición de Jaime tratada por profesionales para entender su escultura, su técnica, los riesgos tomados cuando ha optado por investigar y así darle el valor que realmente tiene, más allá de los iconos malagueños», argumenta.

Medalla de Andalucía

Por otra parte, Adolfo Gandarillas recuerda que el próximo 2 de julio, Jaime Fernández Pimentel cumplirá 90 años y en enero de 2024 se conmemorarán los 60 años de la inauguración de la estatua del Cenachero, dos efemérides que el historiador del arte considera más que señaladas para que el escultor recibiera en Sevilla la próxima Medalla de Andalucía, una propuesta para la que ya está recabando apoyos.

«Me parece indiscutible que Jaime se la merece, primero porque tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros y luego porque ha terminado su trayectoria artística y en reconocimiento a su trabajo, que ha pasado al salón de la fama de la Historia del Arte andaluz; ya tiene su reconocimiento científico y su lugar en la Historia del Arte», recalca.

Adolfo Gandarillas cree que el reconocimiento a su obra subrayaría, «lo importante que ha sido para una ciudad como Málaga y por tanto para Andalucía, ahora que Málaga está en el epicentro andaluz y sobre todo, como símbolo de tanto movimiento artístico callado y silenciado que ha habido en Málaga en los últimos 60 años».