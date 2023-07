Un total de 110 trabajadoras del comedor escolar del colegio Santa Rosa de Lima de Málaga llevan sin cobrar sus salarios desde hace tres meses. Así lo denuncia el sindicato de Comisiones Obreras.

Esta situación se viene dando desde "mediados de abril", tal y como explica Daniel Moreno, integrante de la Secretaría de Política y Acción Sindical en el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Andalucía.

La plantilla de este comedor fue contratada por la empresa Marcos Bailón, donde llevan a cabo su trabajo en el centro educativo Santa Rosa de Lima en Málaga. Una situación que se extiende también al personal técnico de integración social (PTIS) del colegio malagueño.

"Estos salarios no superan los 150 euros. A pesar de ello, esta plantilla no ha dejado de realizar su trabajo y atender al alumnado en un momento tan importante de la enseñanza como es la alimentación", indica.

Moreno asegura que la razón de los impagos, según esta empresa, es que "la APAE no les paga las facturas, por lo que no pueden abonar las nóminas. Además, quieren dejar el servicio, pero la APAE les obliga a mantenerlo hasta noviembre; prolongando aún más la agonía de estas personas trabajadoras", denuncia.

No es la primera vez que la empresa Marcos Bailón se enfrenta a una situación de impago

Tras tres meses de impagos y manifestaciones frente al centro educativo, la situación de estas empleadas continúa sin resolverse: "Esta situación va a precarizar aún más un sector que está feminizado y supone que muchas familias puedan o no llegar a fin mes", critica Daniel Moreno.

Esta no es la primera vez que la empresa, Marcos Bailón, se ve envuelta en esta polémica. Ya en 2020 dejó de pagar a los trabajadores de un centro educativo en Córdoba y en 2022 las trabajadoras de un colegio de Huelva denunciaron impagos de sus salarios: "No es la primera vez que sucede, por eso no sabemos cómo han podido optar de nuevo a un contrato", cuenta Moreno.

Desde CCOO adelantan que en las próximas semanas se sentarán a mediar y conseguir así llegar a un acuerdo, antes de comenzar el proceso legal.

La respuesta de la delegación de Educación

Por su parte, desde la delegación territorial de Educación de Málaga afirman que "se trata de un contrato de gestión directa de la Consejería de Desarrollo Educativo. Por lo tanto, la APAE no participa de este contrato de ninguna forma".

Además, aclaran que "dicho contrato está acogido a un decreto de garantía de plazos, y que desde la delegación se está cumpliendo de manera normalizada". Asimismo recalcan que "se trata de una relación laboral privada entre trabajadores y empleador"