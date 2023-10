Prudencio Macías Domínguez (52 años) se ha propuesto un reto. Recorrer las 50 provincias españolas en 120 días con una moto adaptada para visibilizar la enfermedad de esclerosis múltiple, que padece desde 2012, y conocer «cómo vive un enfermo como él en cualquier punto de España».

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central), y que se manifiesta de diferente manera en cada persona, por lo que se conoce comúnmente como «la enfermedad de las mil caras», o, como Prudencio prefiere llamarla, «la enfermedad de las 55.000 caras que hay diagnosticadas en España». En este sentido, reivindica que, aunque por ahora no existe una cura, «tenemos que luchar por intentar tener la mejor calidad de vida posible». Para ello, recuerda que es fundamental invertir en investigación y que las distintas asociaciones trabajen en equipo para «ser más fuertes» y reclamar más recursos.

Por su parte, él intentará poner su «granito de arena» con este reto solidario bautizado como 'Embárcate. Unidos por la Esclerosis Múltiple’. Durante los próximos cuatro meses, Prudencio recorrerá solo todas las provincias españolas, haciendo una parada en la capital y en un pueblo de cada una, para conocer a las asociaciones y reunirse con enfermos del lugar. «Estaré dos días en cada provincia para poder descansar y pasar unas horas con un compañero, acompañarle al médico, hablar con él, compartir experiencias y ver cuáles son sus problemas del día a día», explica Prudencio, que subraya que este proyecto «va de decir la verdad, las cosas buenas y malas que tiene nuestra enfermedad y el entorno que nos rodea».

Málaga, primera parada

Jerez fue el punto de partida de esta iniciativa solidaria, que ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz y Málaga que le han ayudado a diseñar la ruta y coordinar la agenda. Y la primera parada «no podía ser otra que Málaga», la ciudad donde vive junto a su mujer y dos hijas desde hace años. Mañana será el turno de Antequera y pasado de Córdoba. Y así sucesivamente hasta el 3 febrero, que regresará a Jerez para clausurar el reto con una gala benéfica para recaudar fondos para los enfermos de esclerosis múltiple.

La idea de este proyecto surgió entre «la cama y las consultas del psicólogo», según las palabras de Prudencio, que reconoce que, pese a que le diagnosticaron la enfermedad en 2012, hasta marzo de 2023 no la asumió verdaderamente. «En enero de este año cursé mi baja definitiva en el ámbito laboral porque mi enfermedad dijo basta. Pero yo no terminaba de aceptarlo y cómo seguía teniendo la mente activa una psicóloga me abrió los ojos y me hizo ver que yo aún tenía algo en la cabeza que quería hacer», relata.

Reto personal

Aunque reconoce que tuvo mucho miedo cuando se animó a dar el paso y que ha estado nervioso las últimas dos semanas, ahora asegura estar «más tranquilo y muy ilusionado». «Para mí es sobre todo un reto mental, lo necesito», insiste Prudencio, que tiene claro que quiere mantenerse activo mientras pueda. «Ahora de salud mental estoy bien y físicamente más o menos también, pero dentro de nada no podré ni hablar, porque es otro síntoma más. Pero lo tengo aceptado y esto me ha dado fuerzas para seguir adelante y que pueda coger mi querida PrudEM y conseguir este reto que solo queremos que sea una cosa bonita para todos enfermos de esclerosis múltiple y que logre involucrar a la sociedad con esta enfermedad».

PrudEM (como resultado de la combinación de su nombre y la enfermedad) es el apodo con el que ha bautizado a la moto adaptada que le acompañará en esta aventura. No obstante, apunta que, a pesar de estar preparada para él, le resulta un tanto doloroso por culpa de los síntomas de la enfermedad y por eso realizará solo unos 150 km de medía al día.

Algunas autoridades como Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos, Playas y Ferias, y Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP y del Ayuntamiento de Málaga, han querido acercarse hasta la Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple (AMEM) para transmitirle su apoyo y desearle suerte en su trayecto.

Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple

La Asociación malagueña cuenta con 230 socios a los que se ofrece rehabilitación, tanto en la sede como a domicilio, atención psicológica y una serie de talleres totalmente gratuitos. Baltasar del Moral, presidente de AMEM, ha querido destacar el «gran mérito» de la iniciativa de Prudencio, que, sin duda alguna, ayudará a visibilizar esta enfermedad que afecta a dos millones y medio de personas en el mundo.

«Necesitamos más investigación, pero también ayudas locales para apoyar la enorme labor que llevan a cabo cada día las asociaciones», reivindica Prudencio, que subraya los enormes gastos que conlleva esta enfermedad que suele empezar en edades tempranas de manera que quienes la padecen, en ocasiones, solo han podido cotizar durante unos pocos años. «Las asociaciones sobreviven con algunas ayudas públicas, pero sobre todo privadas y debería ser al revés o al menos equipararse», añade.