El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2024 alcanzará este año los 1.068.249.278,65 euros, tras experimentar un crecimiento del 9,38% -91,6 millones más- que lo sitúa como la cuenta más elevada desde 1995.

Las inversiones remontan este año y se fijan en 163,39 millones de euros, un incremento del 37,66% con respecto al presupuesto anterior, en el que se vieron mermadas, primero, por tratarse del año de cierre de mandato -las inversiones tienden a caer por el inicio de un nuevo ciclo- y también por el encaje de los sobrecostes energéticos, de personal y el recorte de la plusvalía.

"A nivel de costes energéticos, sabemos que se han suavizado los picos pero desgraciadamente no hemos vuelto a los niveles cuando arrancó la crisis energética o cuando la subida del IPC. El IPC sigue mostrando signos evidentes de sobrecostes en todos los servicios y cada contrato que se vea revisado durante 2024 va a tener un sobrecoste adicional. Es algo que está asumido en las cuentas", ha explicado el concejal de Economía, Carlos Conde.

Así, por ejemplo, el capótulo de compra de bienes corrientes, donde se incluyen los gastos de suministros del Ayuntamiento de Málaga, este año aumenta en 29,9 millones de euros, superando los 335 millones de euros. En cuanto a las transferencias corrientes, esto es, los gastos del holding municipal -empresas municipales, fundaciones...- que asume el consistorio, se incrementa en cinco millones de euros, situándose en torno a los 27,2 millones de euros.

Auditorio

La partida más significativa que ha destacado el equipo de Gobierno son los cuatro millones de euros destinados al impulso del Auditorio de la Música en terrenos portuarios, en la zona de San Andrés, y que se suma a los 10 millones de euros presupuestados este año por la Junta de Andalucía y los 100.000 euros de la Diputación de Málaga.

Se trata de un proyecto cuya inversión total supera los 120 millones de euros, según la estimación ofrecida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Lo que tratamos es de ir sumando para tener la fuerza suficiente", ha explicado el regidor malagueño, que entiende que esos cuatro millones suponen una suerte de declaración de intenciones en cuanto al compromiso del Ayuntamiento de Málaga con respecto a este proyecto, en especial, de cara a conseguir apoyos del sector privado.

La intención del consistorio es que, tanto la construcción como la posterior gestión del auditorio, se lleve a cabo mediante la creación de un consorcio -el Gobierno andaluz comparte este planteamiento y de hecho espera constituir esta figura en 2024- en el que estarían las instituciones públicas, esto es, Junta, Ayuntamiento de Málaga, Diputación, Ministerio de Cultura junto a los privados. Del lado privado, el Ayuntamiento de Málaga llegó a contar en su momento con acuerdos de participación de Unicaja y Mayoral, y que podrían retomarse en este nuevo intento por el despegue de este equipamiento.

"Es bueno hacer un consorcio público-privado, he encargado que se vayan redactando los estatutos. Tenemos que conseguir que no haya pegas, alguna noticia me llegaba. Yo no veo problema ahí porque las empresas no van a ganar dinero, van a aportar dinero y tener un retorno de imagen. No es un tema de negocio", ha insistido De la Torre, que ha planteado incluso que si el consorcio llegase a tener beneficios se dedique a la mejora del gremio musical. "No se va a repartir ni un euro de dividendos, estoy seguro, ni un euro".

Otras inversiones importantes serán las destinadas a la ejecución del aparcamiento de residentes de La Princesa (7,5 millones), el Campamento Benítez (3,9 millones), el Paseo Marítimo de Pedregalejo (3,4 millones), la nueva comisaría de la Policía Local en Teatinos (2,1 millones), o el nuevo parque de Frank Capra en Teatinos (2,4 millones). Se dedicarán 40 millones de euros a la promoción de vivienda protegida -para 1.133 viviendas, la mayoría en régimen de alquiler, de las que 519 están en ejecución, 84 en fases de concesión y tramitación y 530 mediante colaboración públicoprivada-y 6,5 millones a la renovación del alumbrado del viario público para alcanzar el 100% de instalaciones LED.

Holding municipal

En relación a los presupuestos de las empresas municipales que conforman el holding del Ayuntamiento de Málaga, Limasam alcanzará los 128 millones de euros, un 9% más; Emasa llegará a los 104,7 millones, un incremento del 28% que se explica por la subida de las tarifas del agua o Smassa, con 20 millones de euros.

En este último caso, la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) no cuenta en el presupuesto del próximo año con una partida presupuestaria concreta para su municipalización -actualmente se encuentra participada al 51% por el Ayuntamiento de Málaga, al 24,5% por Unicaja Banco y al 24,5% por Empark Aparcamientos y Servicios-.

Al respecto, Conde ha explicado que primerpo habrá que liquidar la empresa y que una vez haya una necesidad económica definida, se podrá buscar la financiación a través de modificaciones presupuestarias.

Guadalmedina, Plan Litoral y Astoria

En cuanto a los principales proyectos de la ciudad, como el río Guadalmedina -la parte municipal, del Puente de Armiñán hacia la desembocadura-, el Plan Litoral o el nuevo Astoria tampoco cuentan con partidas presupuestarias concretas en el próximo ejercicio.

En cuanto al Guadalmedina, el consistorio indica que "en 2024 se dotará de presupuesto al proyecto para iniciar la redacción del diseño del proyecto de integración del río Guadalmedina, teniendo en cuenta el estudio hidráulico del cauce actualmente en ejecución".

Del Plan Litoral se destaca que "se están ultimando los estudios técnicos y se avanza en las fórmulas de financiación de los distintos elementos que componen este proyecto. Para ello se trabaja en la actualización de los análisis de viabilidad de los intercambiadores de transporte y las alternativas de gestión para el desarrollo del intercambiador de la Explanada en una primera fase del plan".

Y, por último, sobre el Astoria, "se consignará una partida presupuestaria correspondiente para el nuevo equipamiento", indica, "que se encuentra en fase de estudio de las propuestas arquitectónicas presentadas para el diseño del centro escénico por parte de la comisión técnica designada para ello".

La aprobación inicial de las cuentas municipales será a mediados de diciembre, con el objetivo de que entren en vigor a principios de enero