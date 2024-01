Ante el aumento de las agresiones a médicos y enfermeros, la Junta ha decidido tomar cartas en el asunto e impulsar una ley que proteja a los profesionales sanitarios andaluces, que sufren una media de casi cinco agresiones al día. El primer borrador de la misma ya está listo y se espera que la norma pueda estar funcionando “en el plazo de un año”, según anunció ayer la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, durante un encuentro mantenido con la ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM).

La Ley contra las agresiones a profesionales sanitarios fue uno de los asuntos protagonistas de la reunión con los diferentes presidentes de los colegios médicos andaluces, en la que también se han abordado otros asuntos como la situación de la Atención Primaria, los contratos de largas duración para fidelizar a los médicos andaluces o la posibilidad de ofrecer algún beneficio a los facultativos para compensar las zonas de difícil cobertura.

Régimen sancionador

Como medidas para tratar de frenar las agresiones, la Consejería ha planteado un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores, ya que, como ha señalado García, “muchas veces suelen ser las que más duelen y las que hacen pensar a las personas", más allá de la propia vía judicial.

Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga y vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, está de acuerdo en la necesidad de hacer algo más, ya que, hasta ahora, “lo que se ha estado haciendo con las sanciones judiciales no han sido nada de efectivas”, y, por lo tanto, a día de hoy, “resulta muy barato agredir a un médico”.

No obstante, Navarro destaca que no puede entrar a valorar en detalle la medida, puesto que todavía no han tenido acceso al borrador, que la Consejería se comprometió ayer a hacérselos llegar para que los distintos Colegios puedan aportar posibles mejoras. Aun así, afirma que ve “muy positivo” que la Junta “se tome en serio” el problema que están sufriendo los médicos y legisle al respecto.

Otra propuesta que el doctor Navarro puso sobre la mesa en la reunión, era la posibilidad de que la Administración se personara también en la denuncia, para que no fuese solamente el médico quien actuase.

Aumentan las agresiones

En este sentido, recuerda que, en muchas ocasiones, por vergüenza o miedo, los facultativos se callan y no llegan a denunciar. "Es muy duro, porque cuando a ti te amenazan con que saben dónde vives o cuál es el colegio de tu hijo, eso te impacta mucho y no siempre lo ponen en conocimiento del Colegio ni de la propia dirección del centro", explica el doctor Navarro, que asegura que las denuncias son solo la "punta del iceberg" de los casos de las agresiones.

“Pensábamos que después del covid y de los aplausos la gente entendía la labor del médico y que el problema estaba solucionado. Pero se ha comprobado que con la vuelta a la presencialidad se agrede por cualquier problema que pueda tener el paciente y por el que responsabiliza al médico, ya sea una lista de espera larga o un medicamento que no se puede recetar”, lamenta el presidente del Colegio de Málaga, que advierte que las agresiones en la provincia han aumentado “bastante” este último año.

Observatorio de agresiones

La consejera ha subrayado la importancia de impulsar una Ley como esta, teniendo en cuenta que "está aumentando la agresividad y la conflictividad en la sociedad, no solo dirigida a los profesionales de la salud, sino que también ha habido un aumento exponencial de agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la comunidad educativa o en el ámbito familiar".

Por ese motivo, otra de las medidas contempladas dentro de la norma es la puesta en marcha de un Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz para prevenir estos actos de agresión. "Nuestra función nunca puede ser solucionar un conflicto a través de una agresión y vamos a trabajar en ello con una ley muy potente que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio contra las agresiones y un régimen sancionador para proteger a los profesionales sanitarios en el ámbito de su trabajo", concluyó García tras la reunión.