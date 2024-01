La malagueña Agrojardín lanza un dispositivo para ahorrar un 30% de agua en el riego de zonas verdes

La empresa malagueña Agrojardín, creada hace 35 años y especializada en la gestión eficiente y en el ahorro de agua, ha instalado una estación meteorológica que permite ahorrar un 30% de agua al año en el riego de jardines a través del control de todos los parámetros clave.

Agrojardín ha explicado que la estación, completamente autónoma y que se carga con energía solar (en caso de no disponer de punto eléctrico de acometida), mide los cuatro parámetros esenciales para conocer el estado de un jardín y tomar decisiones sobre el riego: la pluviometría, la velocidad del viento, la humedad del aire y la temperatura. En función del estado de esos parámetros la estación actúa de manera automática adaptando el riego para optimizar los recursos y no desperdiciar ni una sola gota de agua.

"Al medir la humedad del aire se ve la evapotranspiración que tiene la planta y el agua que necesita en cada momento. Además, por ejemplo, si llueve y caen seis litros, que es lo que un césped necesita al día, la estación lo detecta y no riega; si hace mucho viento los aspersores y todo el riego aéreo se detiene para que no se rieguen zonas innecesarias y no se desperdicie agua por deriva", ha comentado Daniel Gutiérrez, encargado de ese departamento, que Agrojardín ha reforzado ante los actuales problemas de sequía.

Electroconductividad para inyectándoles más o menos abono

Esta estación meteorológica, al ser modular, permite además la instalación de otros dispositivos como módulos de presión, totalizadores o interruptores de apagado y encendido, y sirve para controlar otros parámetros como el PH de las plantas o incluso para detectar averías. De hecho, el dispositivo interactúa con otros lectores y sensores de distintos factores climatológicos y edafológicos, lo que puede suponer otra medida más de ahorro y optimización añadida.

"En este sentido, cuando la estación detecta una desviación en el sistema de riego lo corta de manera automática y manda una alerta al propietario informando del lugar exacto en el que se localiza, evitando así el gasto innecesario de agua", detalla.

Un dispositivo instalado por la empresa malagueña Agrojardín. / L. O.

La estación mide incluso la electroconductividad de los jardines inyectándoles más o menos abono según lo necesiten. Agrojardín recuerda que esto también influye en el ahorro de agua porque una planta bien nutrida necesita menos recursos.

"En realidad, el equipo que estamos instalando es importante, pero lo realmente novedoso es la interpretación y adecuación de los datos que ofrece el dispositivo con las necesidades que tienen las zonas verdes y jardines”, explica el técnico de Agrojardín.

La estación meteorológica cuenta con apps tanto para ordenador como para los dispositivos móviles, lo que permite al propietario conocer el estado de su jardín en todo momento y desde cualquier lugar.

Los usos de esta estación meteorológica autónoma también son aplicables a otros ámbitos como las piscinas, donde permite medir el PH y el cloro del agua, ajustando de manera automática los parámetros para garantizar su calidad en todo momento.

La tecnología sostenible permite además un ahorro de energía que también ronda el 30%, ya que evita arranques innecesarios de bombas de agua y de otros elementos del riego y las piscinas.

Un programador de riego inteligente instalado por la empresa malagueña Agrojardín. / L. O.

Ahorro de agua en campos de fútbol

Como empresa especializada en la gestión responsable y eficiente del agua, Agrojardín ha sido seleccionada por la empresa a la que el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado los trabajos para aplicar su tecnología en el proyecto CentESiMal (Centenas de edificios y sensores inteligentes en Málaga), cuyo objetivo es avanzar en la transformación digital de Málaga.

Así, Agrojardín ha instalado programadores de riego inteligentes en 29 campos de fútbol lo que va a permitir ahorrar entre un 30 y un 40% de agua cada año. Esta tecnología y otras similares complementarias serán implementadas por Agrojardín en 91 edificios públicos de la ciudad como comisarías de policía, parques de bomberos, hospitales o colegios, lo que permitirá monitorizar la calidad del agua en tiempo real.