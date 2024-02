La reconversión de los locales en viviendas turísticas hace estallar a los malagueños: "Es la destrucción de los barrios"

En el último año, los malagueños han sido testigos de la reconversión de los locales de la capital en viviendas turísticas.

Según datos de la Gerencia de Urbanismo, solo en diciembre del año pasado, se autorizó la reconversión de 38 locales comerciales. Un boom desenfrenado que ha provocado, que los malagueños, muestren su descontento ante esta situación.

En un hilo elaborado por Fran Campos en X, (antes Twitter), este malagueño comparte algunas de las reconversiones de los comercios y locales típicos de zonas de Málaga, que han desaparecido para dar lugar a viviendas turísticas.

Una serie de tweets que han alcanzado miles de visualizaciones y cientos de reacciones:"La nueva realidad de Málaga", dice Campos. En la imagen el negocio de Noodles de calle Santa Elena, que ahora ha pasado a convertirse en viviendas de alquiler vacacional.

"Este local comercial en un barrio de Málaga fue sede de la Asociación de Vecinos, después un taller de bordado y ahora unos apartamentos turísticos", reza otro tweet de Campos.

Es el caso de otra mítica tienda. La veterana tienda de ropa de danza 'Lola Denis', que abandonó el Centro de Málaga, tras 36 años porque su edificio en calle Méndez Núñez se transformará en hotel

"Está todo el barrio igual, crecen como setas. Es la destrucción del barrio", apunta Samuel Ibon. Una situación que no solo afecta a los barrios del Distrito Centro, sino también a otras zonas como Miraflores: "En Miraflores está todo el barrio igual, bajos de locales insalubres (llenos de cucarachas) hechos viviendas. A dónde iremos a llegar", reclama otra usuaria.

"En mi calle hay ya como seis o siete locales reconvertidos", añade otra usuaria.

La proliferación desmedida de este tipo de viviendas, provocan una inflación del precio de vivienda de la zona y por ende, la imposibilidad de alquilar un piso en la capital: "En mi barriada hay más de diez locales que se han convertido en Airbnb. Es una pena, porque esta proliferación desmedida implica que los precios de la zona se disparen, lo que deriva en viviendas de uso residencial a precios disparatados. Por ende, falta de emancipación", cuenta una malagueña en esta red social.

"Soy de Málaga y hace muchísimos años que no resido allí. Ya nunca voy al centro cuando visito a mi familia, porque no reconozco la ciudad donde me he criado, es una pena", añaden.