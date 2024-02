La marea de tractores llega a Málaga y colapsa el Centro: "Sin agricultores ni ganaderos no tenemos nada"

Bajo vítores, aplausos y - con 'Escándalo de Raphael' de fondo-, Málaga vuelve a llenarse de tractores. Unas protestas que han colapsado el centro de la ciudad, con el objetivo de denunciar la crítica situación que atraviesa el sector primario.

En su entrada al Paseo del Parque de la capital, cerca de un centenar tractores llegados de distintos puntos de la provincia denunciaban su situación: "Si el campo no produce, la ciudad no come. Arriba la agricultura, que nos escuchen", gritan.

El pasado 6 de febrero, los agricultores llegaron a la ciudad por sorpresa y de noche, para atrincherarse en torno del Puerto de Málaga y en los accesos a Mercamálaga, bloqueando el acceso.

Chaima Laghrissi

Tras semanas de tractoras y cortes en las carreteras de la provincia, los agricultores malagueños han vuelto a la capital, para continuar con sus movilizaciones. Esta vez bajo el paraguas de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y cooperativas agro-alimentarias.

Tractores procedentes de toda la provincia se concentrarán a partir de las 10.30 horas en el Paseo del Parque en una protesta que se extenderá, como mínimo, hasta las 14.00 horas.

A las movilizaciones no solo han acudido agricultores, sino también ha estado apoyada un millar de ciudadanos, entre ellos, comerciantes, vecinos, concejales y alcaldes de distintos municipios malagueños.

Reivindicaciones

Las organizaciones agrarias de Málaga han organizado esta movilización por "la dignificación y supervivencia del mundo rural". La competencia desleal es una de las principales reivindicaciones del sector agrícola malagueño.

Los agricultores denuncian la llegada de productos procedentes de terceros países, como Panamá, Marruecos, Algeria o Túnez. Según este gremio, existe una desigualdad de condiciones entre los productos nacionales y extranjeros, ya que dichos productos no cumplen con las condiciones fitosanitarias: "Cada día inundan los supermercados, mientras que nosotros tiramos nuestros limones, porque nadie los compra. No podemos producir ni trabajar, cuando hay políticas sin sentido ni rigor científico", clama Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga.

Esta competencia repercute en los agricultores y en el precio de sus productos. Por ello, las organizaciones convocantes de estas protestas, los agricultores y ganaderos también han llevado a cabo un reparto de naranjas y limones del Guadalhorce. Una acción que busca concienciar a la sociedad de los bajos precios a los que los profesionales venden sus productos.

Los agricultores han repartido limones en el Centro de la ciudad. / Álex Zea

Asimismo exigen el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria: "No funciona, nos pagan por debajo del precio de producción, así no podemos seguir. O vamos de la mano y vamos juntos o esto va a acabar muy mal", apunta Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG en Málaga.

"Estamos abrumados por la política agraria comunitaria. Basta ya"

Para Rodríguez, secretario provincial de COAG en Málaga, "hoy es un día festivo": "Tenemos que sentirnos orgullosos de ser agricultores. Nuestra lucha es una lucha digna, estamos luchando por lo que llevamos haciendo miles de años. Sin agricultores ni ganaderos no tenemos nada", reclama.

A todo esto se suma la sequía. La falta de agua ha provocado que miles de agricultores este año hayan pérdido sus cosechas, ya que "no se han podido transformar el secano en regadío": "Tenemos un problema fundamental, que es el agua es fundamental. El sol es bueno para el turismo, pero no para el campo”, subraya Bellido. Por ello, también piden "ya", desaladoras portátiles en la Axarquía.

Por otro lado, el secretario provincial de COAG en la capital, denuncia el papel de las instituciones en esta problemática y piden la implantación de cláusulas espejo.

"Los agricultores lo aguantamos todo, pero ya no", sentencia Moscoso.

¿Qué son las cláusulas espejo?

Las llamadas ‘cláusulas espejo’ son condiciones que los agricultores (y países como España y Francia) piden incluir en los acuerdos comerciales que la Comisión Europea negocia con terceros países.

Esto quiere decir que las normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal, entre otras, que un agricultor o ganadero de nuestro país ha tenido que cumplir para poder vender su producto también sean exigidas en los productos que se importen.

Más movilizaciones

El secretario provincial de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, ha adelantado que las protestas continuarán a lo largo de las siguientes semanas. La próxima movilización será el día 26, frente al Puerto de Algeciras; para más tarde trasladarse a Madrid el día 29.

Mientras que las carreteras de Málaga continuarán los cortes: "Seguiremos cortando carreteras. No vamos a parar, vamos a estar los meses que haga falta", alertan.

En directo

Agricultores concentrados en la Puerta de Alcalá (Madrid). / JOSÉ LUIS ROCA Agricultores avisan de que no se irán de Madrid hasta que dejen entrar a los 1.500 tractores La normalidad de las protestas en Málaga contrastan con los momentos de tensión que se han vivido en la protesta de Madrid, donde los agricultores, que ya han tomado las calles del centro de Madrid con cerca de 500 tractores, han advertido a las autoridades de que no abandonarán la capital hasta que dejen entrar los cerca de 1.000 tractores que están retenidos en las entradas de Madrid, lo que ha provocado momentos de tensión y cargas policiales cerca de la Puerta de Alcalá.

La avenida de Andalucía se llenó de tractores este miércoles camino al Paseo del Parque. / Álex Zea Más de mil personas y un centenar de tractores participaron en la protesta Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, en la protesta del Paseo del Parque de este miércoles se han contabilizado cerca de un centenar tractores y un total de 13 autobuses, que han traído a agricultores de la provincia para la protesta. En total, la concentración en la capital ha congregado a unas 1.000 personas y se ha desarrollado con absoluta normalidad y sin incidentes. Más información

Reabierta al tráfico la plaza Manuel Azaña