Los agricultores de Málaga en pie de guerra: "No habrá fin hasta que nos escuchen"

De noche y por sorpresa. Así han llegado los agricultores malagueños al Centro de la capital durante esta madrugada.

Siguiendo el ejemplo de Francia, el sector agrario ha iniciado una protesta generalizada, bloqueando carreteras de Málaga. Una movilización que se extiende a otras ciudades, como Cataluña, Madrid o Valencia.

En la capital, unos 200 tractores y más de 300 profesionales del sector primario se han atrincherado en torno del Puerto de Málaga y en los accesos a Mercamálaga, provocando cortes en las principales calles de la Alameda de Colón al Puerto de Málaga.

El objetivo es bloquear cualquier acceso o salida de camiones: "Intentamos que afecte lo menos posible a la población civil, pero es la única manera de que se nos vea y escuche", afirma un grupo de profesionales.

Estos agricultores llegan desde distintos puntos de la provincia: "Venimos de Almargen, Ronda, Coín, Antequera, Ardales, entre otros municipios", cuenta Mónica, agricultora.

Tractores en el Muelle Heredia / CH. L

Reivindicaciones

La competencia desleal es una de las principales reivindicaciones del sector agrícola malagueño. Los agricultores denuncian la llegada de productos procedentes de Marruecos, Algeria o Panamá. Frutas y verduras que “se venden por a precios muy bajos”, provocando que los precios de mercado se desplomen: "Las empresas grandes compran fruta del exterior, mucho más barata y en la misma temporada que nosotros. Cuando pasa nuestra temporada de producción, nuestra fruta ya no vale. Entonces, o la tiras o la vendes al precio que te pongan ellos”, explica Abel Pérez, agricultor.

"Ni el Gobierno ni Europa nos apoya. Nos traen fruta de fuera mientras la nuestra está sin vender"

La competencia desleal repercute en los agricultores y en el precio de sus productos. Una situación que ya denunciaron los agricultores en Málaga, regalando sus limones: “Vendemos nuestra fruta a precios por debajo del coste de producción. El limón a 10 céntimos el kilo y a 80 céntimos el kilo de mango. ¿En qué supermercado has visto que esté por debajo de 3 euros el kilo del mango? ¿Dónde está ese dinero? Aquí ganan los intermediarios y las grandes empresas, pero el campo no”, denuncia Pérez.

Llegada de los agricultores esta madrugada a la Alameda de Colón. / La Opinión

La sequía

A todo esto se suma la sequía. Antonio Silva, cultiva en Teba aceitunas y cereales. Un producto que este año ha experimentado precios desorbitados: “Se nos ha sumado todo, los precios y la sequía. Hemos tenido malas cosechas, y el aceite se ha disparado. Pero, esos precios tan altos no han repercutido en nosotros. Los intermediarios son los que se llevan ese dinero”, declara.

Protestas en la Alameda Principal. / Álex Zea

Misma situación a la que se enfrentan María José y María Dolores Bravo, agricultoras en Ardales: “En el tema del aceite no tenemos tanta competencia. Pero lo que tenemos es un problema increíble con la sequía, y tenemos unos políticos que no están haciendo absolutamente nada. Teníamos que tener un plan hidrológico nacional funcionando y no pensando en traer barcos de agua, cuando no se están construyendo las infraestructuras necesarias”, recriminan.

"Sin el campo no hay vida", recriminan

A lo que añade: "El campo no es un parque de atracciones. El campo es mucho más de eso, generamos puestos de trabajo y ayudamos al desarrollo de las ciudades. Sin el campo no hay vida", aseguran.

Según los profesionales malagueños existe una desigualdad de condiciones entre los productos nacionales y extranjeros, ya que estos últimos "no cumplen con las restricciones sanitarias": "Los productos de terceros países no están organizados, ni hay ninguna ley que estipule los productos que se pueden usar. Sin embargo, en España y en Europa, nos tienen puestos con aranceles y existen trabas a la hora de echar productos. Por ejemplo, no podemos comprar un fitosanitarios para tratar mis plantas, pero en terceros países sí está permitido y esa fruta viene aquí con esos residuos", cuentan Silva y Pérez.

"Queremos que la gente sea consciente del problema", cuenta

¿Cuándo acabarán las movilizaciones?

Respecto a las movilizaciones, los agricultores adelantan que "no habrá fin" y no pueden responder a cuánto tiempo estarán manifestándose: "Tenemos varios bloques repartidos. Esto se está levantando a nivel nacional. Queremos que esto sea un movimiento nacional. Sin sindicatos ni intermediarios".

"No va a haber fin hasta que nos escuchen. Nos quedaremos todo lo necesario", sentencian.