Dos médicos malagueños entre los sanitarios mejor valorados de España

Los premios Doctoralia Awards, uno de los más prestigiosos en el sector de la sanidad, han reconocido a dos médicos malagueños como los mejores de España en su especialidad. Se tratan de Susana Pérez Rodríguez y Javier Collado Alcázar, que han sido los mejor valorados en las áreas de Ginecología y Obstetricia, y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, respectivamente.

En esta décima edición, la plataforma Doctoralia ha premiado a 33 profesionales sanitarios de 33 especialidades distintas. En total, en Andalucía, 27 profesionales de la salud han llegado a las primeras posiciones, de los cuales 7 especialistas han acabado resultando ganadores en las categorías de Alergología e Inmunología, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Ginecología y Obstetricia, Nutrición y Dietética, Oncología Médica, Psiquiatría y Reumatología.

Estos premios son los únicos que se basan en la opinión de los pacientes y de los compañeros de profesión para elegir a los ganadores. De esta forma, el premio a ‘especialista mejor valorado’ reconoce a los candidatos basándose en las opiniones que han adquirido durante el último año por parte de sus pacientes, que tienen en cuenta la atención recibida, puntualidad e instalaciones del profesional visitado.

No obstante, como señalan desde la plataforma, en esta edición en concreto el aspecto profesional “se ha tenido muy en cuenta” a la hora de seleccionar al ganador, a través del sistema de votación entre especialistas, ya que se han registrado más de 1.100 votos de profesionales de la salud.

Otra variable que se tiene en consideración en la selección de los ganadores es la contribución que haya hecho el especialista a la comunidad de pacientes mediante la participación de estos en el servicio 'Pregunta al Experto', la sección de Doctoralia que permite a los profesionales resolver dudas de pacientes sobre enfermedades y cuestiones concretas vinculadas a la salud. Se trata de un servicio gratuito y totalmente anónimo en el que cualquier paciente con dudas relacionadas con su salud puede resolverlas con especialistas en la materia.

Susana Pérez

La doctora malagueña Susana Pérez, ganadora en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, ya fue finalista en los Doctoralia Awards 2022 y nominada en el año 2021. Esta vez, la noticia del premio le llegó por sorpresa. “Estaba trabajando y me llamaron para darme la enhorabuena antes de que me hubiese llegado el email”, cuenta la doctora, que asegura que recibir este premio es un “orgullo”, puesto que es un reconocimiento a la labor diaria, "porque al final esto es a través de las pacientes y los compañeros”. Asegura que no se lo esperaba, ya que se tratan de unos premios a nivel nacional, y que le llena de orgullo “saber que la gente se siente así de bien cuando viene a mi consulta”.

La doctora Susana Pérez / La Opinión

Aunque estuvo casi una década trabajando en un gabinete ginecológico en el edificio Scala 2000, desde hace dos años cuenta con su propia consulta privada, donde atiende a cerca de 300 mujeres al mes. Dispone de un servicio de videoconsulta para atender a pacientes con urgencias ginecológicas y también trabaja en HLA El Ángel y en el Hospital Santa Elena,

Estudió en la Universidad de Málaga, donde se doctoró con cum laude en Oncopatología, y, durante varios años, trabajó en la sanidad pública en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Su especialidad dentro de ginecología es el tratamiento del virus del papiloma humano (VPH) y la prevención del cáncer del cuello de útero.

Javier Collado

En la categoría de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, el doctor Javier Collado ha vuelto a coronarse como el mejor de su especialidad por segundo año consecutivo. Actualmente, trabaja en el Hospital Vithas Málaga y Hospital Quirón de Marbella. Además de la actividad privada en Cirugía Estética, colabora activamente en el servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Quemados en el Hospital Regional de Málaga, donde también pertenece a la Unidad de Identidad de Género como uno de sus principales cirujano.

Dr. Javier Collado / La Opinión

Realizó su licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y la especialidad en el Hospital Regional de Málaga. Durante su periodo de especialización realizó un Máster en Medicina Estética y obtuvo también la máxima calificación en su tesis doctoral. Dentro de su trayectoria, destacan las estancias hospitalarias realizadas en algunos de los centros de cirugía plástica más prestigiosos del mundo, entre ellos, Chang Gung Memorial Hospital (Taipei) o el Institute of Reconstructive Plastic Surgery del New York University Medical Center.

Por su parte, el CEO de Doctoralia en España, Carlos Villaverde, ha querido destacar la importancia de reconocer la labor de los profesionales sanitarios. “En Doctoralia, tenemos el objetivo de poner en valor y brindar visibilidad al desempeño que los profesionales de la salud llevan a cabo diariamente. Somos conscientes de que se trata de una profesión muy sacrificada y que requiere de mucha dedicación y constancia. De ahí que nuestra apuesta se ligue directamente a ese compromiso que demuestran con sus pacientes”, sostiene el CEO, que ha señalado el papel de la tecnología como “aliada perfecta” para ofrecer las oportunidades que merece el sector.