Los administradores de fincas en Málaga revisarán los edificios similares al que ardió en Valencia

Los administradores de fincas de Málaga revisarán los edificios con características similares y construidos con la misma técnica que el bloque que ardió en Valencia la semana pasada, un incendio que se cobró la vida de 10 personas, entre ellas, un niño de 2 años y una bebé de dos semanas.

Lo ha anunciado el Colegio Oficial de Administradores de Fincas malagueño, que está en contacto permanente con sus homólogos valencianos así como con el Colegio de Arquitectos de Málaga, que se ha comprometido a crear un censo con las edificaciones que cumplan con las mismas particularidades del edificio donde se produjo el terrible siniestro.

En cualquier caso, el presidente de esta institución, Manuel Jiménez, ha pedido "tranquilidad" a los propietarios de Málaga, ya que asegura que este tipo de construcciones "no son muy comunes en Andalucía" aunque, en cualquier caso, ya han instado a los administradores a que revisen las edificaciones que controlan.

"Las características de este edificio no son muy comunes, no tenemos muchos edificios en Málaga con esas características", ha explicado Jiménez. "En cualquier caso lo que estamos haciendo es informar a nuestros compañeros administradores de fincas de la posibilidad de que consulten el Libro del Edificio, si estuviera disponible, y si no que se asesoren a través de un arquitecto técnico para comprobar la calidad de los materiales que se han utilizado en los casos de instalaciones de fachadas ventiladas".

El incendio de València se originó por un cortocircuito en el toldo de un apartamento / L.O

El Libro del Edificio es un documento en el que se recoge la memoria del proyecto constructivo, las especificaciones técnicas de la obra, los planos y el presupuesto, entre otros aspectos. Según el presidente de los administradores de fincas, desde el año 2000 todas las edificaciones tienen la obligación de contar con este Libro aunque, asegura, que es frecuente que se extravíe o la comunidad no recuerde donde lo conserva.

"El libro del edificio explica cómo se ha hecho el edificio, qué materiales tiene, las empresas que realizaron las obras, y aquí es muy importante saber qué materiales se utilizan", ha detallado Manuel Jiménez. "A parte del libro del edificio, sería bueno hacer una inspección, porque a lo mejor el error puede estar en la aplicación. Todavía no han identificado el Colegio de Arquitectos de Valencia si es un problema del material o si es un problema de cómo se ha puesto el material, porque a lo mejor se tenía que haber instalado una serie de cortafuegos".

Un incendio devora un edificio en Valencia / L.O

Más allá de la inspección, el Colegio de Administradores de Fincas ha aclarado que actualmente, en estas fachadas ventiladas se emplean baldosas de aluminio rellenas de lana de roca. "Es bastante resistente al fuego, produce muy poco humo y desprendimiento de particulas, que son los tres parámetros que dice el Código Técnico de Edificación", ha añadido Jiménez, que ha recordado que en el edificio de Valencia las planchas eran de poliuretano "y se presupone que es lo que ha actuado como acelerante".

Poliuretano

En la misma línea, el Colegio de Arquitectos de Málaga recalcó la semana pasada que "no debe cundir la alarma" ya que en el caso del edificio de viviendas de Valencia se produjo una concatenación de factores que provocaron que el incendio se volviese tan virulento.

"El poliuretano, de por sí, tiene una cierta resistencia al fuego pero, pasada una determinada temperatura, desprende unos aerosoles que lo hacen altamente inflamable. También han concurrido circunstancias climatológicas secas, había fuertes rachas de viento que hicieron un efecto chimenea, y se trataba de una fachada ventilada, con un panel sándwich de aluminio y donde la cámara de aire no estaba compartimentada", comentó a este periódico la decana del Colegio, Susana Gómez de Lara.

Este material, indicó la representante de los arquitectos malagueños, está limitado en la construcción desde 2020, cuando entró en vigor el actual Código Técnico de Edificación, que decidió revisarse tras el incendio en 2017 de la Torre Grenfell en Londres. En su lugar, se usan otros elementos como la lana mineral. Además, también se obliga a que los sistemas de fachadas ventiladas estén compartimentados, con una estructura similar a los sectores de incendio, por ejemplo, en las escaleras de un edificio.