Las comunidades de propietarios de Málaga exigen saber si podrán llenar sus piscinas este verano

En plena antesala de la temporada de piscina, adelantada por el buen tiempo y la cercanía de la primavera, las comunidades de propietarios se encuentran en un momento de gran incertidumbre con el respecto al llenado y la puesta a punto del vaso debido a la situación de sequía severa que atraviesa Málaga.

El Colegio de Administradores de Fincas ha convocado hoy a la prensa para hacer un llamamiento a las administraciones públicas, la Junta y los ayuntamientos, a los que piden más "claridad" y "contundencia" en las restricciones que están aplicando para limitar el consumo de agua en lo que atañe a las piscinas.

Esta institución sostiene que el verano pasado la ambigüedad de las restricciones, muy diferentes entre un municipio y otro, provocaron que en una misma calle hubiera comunidades de vecinos con la piscina abierta mientras que otras decidieron mantenerla cerrada, lo que generó problemas de convivencia e incluso denuncias entre propietarios.

Ahora, previo a la época estival, los administradores aseguran que se encuentran con una normativa difusa que no aclara si las comunidades podrán o no abrir sus piscinas, por lo que exigen más precisión en las directrices, especialmente ahora que es cuando comienzan los trabajos de acondicionamiento de las piletas para ponerlas en marcha de nuevo.

El colegio sostiene que las comunidades de propietarios tienen que tener en cuenta las ordenanzas y bandos municipales, el Decreto de Sequía de la Junta de Andalucía y el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, normativas que en algunos casos llegan a ser "contradictorias".

"Nos encontramos con la imposibilidad de asesorar sobre si es conveniente o no realizar obras de reparación de esas piscinas dado que vivimos una inseguridad jurídica respecto a qué va a ocurrir con ellas", ha expuesto el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez, que ha asegurado que en la institución "tienen la impresión" de que las administraciones quieren evitar el "coste político" de una medida tan impopular.

"El hecho de que podamos coorinar las medidas no lo veo nada descabellado", ha insistido. "No estamos aquí para defender que las piscinas se tengan que abrir. Somos conscientes de que se tiene que dar prioridad al agua para el consumo humano pero hay que ser valiente con las medidas que se tienen que adoptar".

El vicepresidente del colegio, Manuel Díaz, ha ejemplificado que en algunos municipios los bandos municipales han prohíbido el rellenado de las piscinas con agua potable pero no aclaran si se puede emplear o no la no potable y en qué condiciones. "Tenemos que cumplir con las normas técnico-sanitarias, ese agua no podemos verterla directamente a la piscina".

Comprar cubas

De hecho, ya el año pasado las comunidades de propietarios compraron cubas y construyeron sus propios depósitos para tratar el agua con el que abastecer a sus piscinas aunque desconocen si este año podrán emplear este sistema. Además, hay que tener en cuenta que las piscinas pierden entre un 2% y un 3% de agua diaria por evaporación y sapicaduras, lo que supone que se puede necesitar entre dos y tres llenados completos por piscina en época veraniega.

Por otro lado, al prohibir el llenado de las piletas con el agua de la red pública, en algunos municipios se han precintado o incluso retirado los contadores de agua de los que dependen también los baños públicos que deben estar disponibles mientras esté la piscina abierta, según dicta la normativa.

"Necesitamos que esas medidas sean lo más coordinadas posibles entre los municipios y supervisadas por la propia Junta".