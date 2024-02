La guía del mollete en Málaga: estos son algunos de los imprescindibles en la provincia

Tocar la flauta con el himno andaluz y acompañarlo con pan y aceite. Cualquier andaluz asocia su infancia con estos dos conceptos, para celebrar el Día de Andalucía en su respectivo colegio.

El típico desayuno andaluz no se limita a solo el 28F, sino que se trata de una seña de identidad para los que viven en la autonomía. En tostada o en pan cateto, las posibilidades son varias, sin embargo no hay desayuno andaluz que se precie si no se acompaña con un mollete.

El mollete tiene sus raíces en Antequera, en la provincia de Málaga. Se dice que sus creadores fueron unos panaderos del siglo XV a.C. De hecho, la primera mención al mollete se encuentra en el Diccionario latino-español de 1492.

Antequera continúa siendo cuna de este pan. Aquí se pueden encontrar distintos obradores que suministran a diversas panaderías de toda la provincia. Sin embargo, el Horno San Roque es el verdadero epicentro del mollete antequerano. Un lugar, que allá por el 1957, ya estaba horneando molletes en el municipio.

Y como no hay nada tan andaluz y malagueño como un mollete, esta guía recoge algunos clásicos mejor valorados de la provincia de Málaga, además de innovadoras recetas. Ya sea para celebrar el Día de Andalucía o para desayunar en el día a día.

Los molletitos de Varo

Varo, la antigua mercería familiar del Centro de Málaga, se ha convertido en una taberna tradicional malagueña.

Rodeado de documentos, fotos y curiosidades, este lugar ofrece “molletitos” de pringá, carne mechada con tortilla de patata o de lomo con cebolla caramelizada.

Ibéricos en Nerva

Mollete ibérico en Nerva / Facebook Nerva

Estratosféricos, así son los desayunos en el Nerva. El clásico bar de Cristo de la Epidemia ofrece todas las mañanas - y mediodías- molletes con nombre y apellido.

De su cocina salen molletes tradicionales con aceite de oliva o tomate hasta la estrella del lugar: su mollete ibérico.

riginario de Antequera, este pan se encuentra en otros territorios, como Extremadura o incluso en América.

Atún en La Cosmopolita

Un mollete de estrella Michelin. Así es el que ofrecen en La Cosmopolita, de la mano del chef malagueño, Dani Carnero se sale de lo clásico para ofrecer su mollete de atún de almadraba de Morales y Godoy, con pimiento verde y una mayonesa de pisto.

El mollete, siempre cerrado, se calienta a siete u ocho minutos a 200ºC, para conseguir una corteza crujiente.

Otra opción de mollete en su carta es su steak tartar crujiente con pepinillos, chips, yema de huevo, con pan del Obrador Máximo.

Chicharrón de Cai en ‘A la fuerza’

En la ruta de los molletes, no puede faltar “el mejor lugar para tomar un buen mollete de Antequera”, así lo define la Guía Repsol.

Se trata del restaurante A la fuerza. Un sitio con historia "en el centro de Andalucía". Corría el año 1917 cuando se abrió un taller que también ofrecía bebidas, las quejas comenzaron entre los negocios cercanos y el mecánico tuvo que montar un bar “a la fuerza”, de ahí el nombre que ostenta en la actualidad.

Fue en 1955 cuando los padres de Enrique García, actual propietario, se hicieron con el local y desde entonces lo ha conservado su familia.

Aquí se preparan molletes "con mucha clase y en diversas propuestas", desde la clásica que es con aceite, tomate y jamón hasta el más buscado: el de chicharrones de Cai y huevo frito.

Un clásico en Toral

Continuamos en Antequera, concretamente en Toral, la cafetería de la calle Diego Ponce, 27, donde se puede degustar un clásico: el de jamón "cortado al momento", con aceite.

Además, de otro clásico: su mollete con zurrapa de lomo.

Carne mechá en 'Fiesta el Bar del Mercao'

En Fiesta el Bar del Mercao (Marbella) se prepara el mollete de carne mechá que ha conseguido enamorar a Dani García, pero este establecimiento, en pleno Mercado Municipal Central de Marbella, es mucho más.

Mollete en 'Fiesta el Bar del Mercao' / La Opinión

Camperos con rellenos variados, tostadas de diferentes panes y tortillas rellenas son la base de unos desayunos que ya cuentan con una fama merecida en toda la provincia.