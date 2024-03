La Comisión de Seguimiento de Sequía aclarará las restricciones al llenado de piscinas después de que los administradores de fincas hayan alertado de que la ambigüedad y la falta de concreción de los bandos municipales y el decreto de la Junta de Andalucía esté generando problemas entre las comunidades de vecinos.

Lo ha confirmado la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez, que ha asegurado esa aclaración de la normativa llegará "de forma inminente", algo esencial debido a que por estas fechas es cuando las comunidades de propietarios empiezan a contratar obras de rehabilitación y adecuación de las piscinas para ponerlas a punto para la nueva temporada.

"Estamos a expensas de lo que nos diga la comisión de seguimiento", ha añadido la concejala.

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga convocó la semana pasada una rueda de prensa para pedir "más contundencia" a las administraciones públicas encargadas de tomar las medidas que garantizan el ahorro de agua para hacer frente a la grave sequía que atraviesa la provincia.

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez. / L.O.

Medidas contradictorias

El colegio sostiene que las comunidades de propietarios tienen que tener en cuenta las ordenanzas y bandos municipales, el Decreto de Sequía de la Junta de Andalucía y el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, normativas que en algunos casos llegan a ser "contradictorias".

El vicepresidente del colegio, Manuel Díaz, ejemplificó que en algunos municipios los bandos municipales han prohíbido el rellenado de las piscinas con agua potable pero no aclaran si se puede emplear o no la no potable y en qué condiciones. "Tenemos que cumplir con las normas técnico-sanitarias, ese agua no podemos verterla directamente a la piscina".

De hecho, ya el año pasado las comunidades de propietarios compraron cubas y construyeron sus propios depósitos para tratar el agua con el que abastecer a sus piscinas aunque desconocen si este año podrán emplear este sistema. Además, hay que tener en cuenta que las piscinas pierden entre un 2% y un 3% de agua diaria por evaporación y sapicaduras, lo que supone que se puede necesitar entre dos y tres llenados completos por piscina en época veraniega.

Por otro lado, al prohibir el llenado de las piletas con el agua de la red pública, en algunos municipios se han precintado o incluso retirado los contadores de agua de los que dependen también los baños públicos que deben estar disponibles mientras esté la piscina abierta, según dicta la normativa.