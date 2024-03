Ricky Rubio y Sergio Scariolo unen fuerzas para ayudar a los niños con cáncer en Málaga

Los hospitales, como reconoce la estrella de baloncesto Ricky Rubio, pueden resultar fríos y llegar a asustar, especialmente a los más pequeños que se ven obligados a pasar por ellos debido a un tratamiento oncológico. Sin embargo, la realidad virtual, puede ser un gran aliado para ayudar a que los niños se sientan más cómodos y que el proceso sea lo más amable posible.

Con ese objetivo en mente, el jugador internacional ha acudido este lunes al Hospital Materno Infantil de Málaga para presentar, junto al seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, la iniciativa ‘I’m Ready!’, un proyecto conjunto entre 'The Ricky Rubio Foundation', la 'Fundación Cesare Scariolo' y 'Nixi for Children', para ayudar a los pacientes de oncología pediátrica a hacer más amena su estancia hospitalaria.

A través de unas gafas de realidad, incluida en los 'NixiKit' que se entregarán a los niños, los pacientes pediátricos oncológicos y sus familias, podrán ver desde sus casas en qué consiste el ingreso en las cámaras de aislamiento, cómo tienen que comportarse, quiénes serán sus cirujanos y todos los detalles del lugar donde estarán. Toda una experiencia inmersiva en la que irán acompañados de un personaje en 3D (Nixi), que, en un lenguaje asequible y sencillo, les explicará todo el proceso por el que están a punto de pasar, ayudándolos así a enfrentarse a ello con menor miedo y ansiedad. Además de diferentes vídeos lúdico-informativos de 360º, los 'NixiKit' incluyen un librito de actividades, un peluche de Nixi y un certificado de valentía.

Ricky Rubio y Sergio Scariolo en el Hospital Materno Infantil de Málaga / Gregorio Marrero

El proyecto, que ya está en funcionamiento en Málaga, está dirigido específicamente a los menores que deben someterse a un trasplante de médula, que en el caso del Hospital Materno Infantil, se traduce en 15 niños. Cada año, se atienden 80 casos de tumores infantiles en la provincia, de los cuales, aproximadamente, unos 20 requieren pasar por un trasplante de médula, según apunta el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega.

Disminuir el miedo

“El miedo a lo desconocido es una de las cosas que más preocupan a las familias y que se multiplica por tres cuando se llega a la zona de trasplantes, porque, normalmente, cuando hacemos un trasplante de médula, son niños que ya han pasado mucho tiempo aquí, con recaídas, que no van del todo bien, que tiene el tratamiento ya puesto, pero queremos consolidarlo con un trasplante”, explica la oncóloga infantil Laura García, que considera que 'I'm ready' es una iniciativa es “maravillosa” que ayudará mucho a los profesionales, al ser capaz de explicarles a los niños unas nociones muy básicas, “pero muy veraces”.

“Todo lo que nos ayude a reducir, paliar y minimizar el dolor, sufrimiento y miedo de los niños se convierten en grandes aliados para lucha contra el proceso oncológico”, destaca la supervisora de enfermería de la planta de oncología infantil Yolanda Rando. En este sentido, Ricky Rubio ha querido destacar que el objetivo de su fundación siempre ha sido claro: trabajar en equipo para tratar de humanizar los hospitales y lograr así que la estancia en ellos sea más agradable.

Presentación del proyecto 'I'm ready' en el Hospital Materno Infantil de Málaga / Gregorio Marrero

Asegura que este es un proyecto que le toca profundamente, especialmente desde que es padre, y del que se siente muy orgulloso de haber podido llevar ya a 17 hospitales españoles, dos estadounidenses y uno chileno, lo que supone haber ayudado a más de 1.500 familias en el proceso de preparación de niños para radioterapia, protonterapia y cámaras de aislamiento.

Ayudar a entender

“Hay un ejemplo que me tocó mucho cuando empezamos. Fue el de un niño y su familia que vinieron a darme las gracias porque gracias al kit su hijo pudo explicar en el colegio por qué pasaba tanto tiempo en el hospital, y pasar de ser el niño que no estaba, a ser como el héroe, porque todo el mundo quería ver de cómo lo estaba pasando”, destaca Rubio, que no duda en afirmar que, aunque el baloncesto es capaz de transmitir unos valores muy importantes, la labor de la fundación le llena “muchísimo más”.

El jugador de baloncesto también quiso subrayar la importancia de cuidar los pequeños detalles. “Realmente no nos damos cuenta y pensamos que los niños no tienen que entender, pero tienen su propio idioma”, apunta Rubio que señala que, aunque el proyecto aún se encuentra en proceso de validación clínica, ya están recibiendo el feedback de los hospitales en los que llevan tiempo colaborando, y donde se ha demostrado que “en los niños de 2 a 6 años reduce el 80% la sedación en radioterapia y eso es un logro increíble”. Esta idea ha sido secundada por la directora de alianzas estratégicas de Nixi for Children, Claudia Gustem, que ha destacado que el objetivo de la fundación siempres es “darle a los niños la información que se merecen para poder afrontar una situación tan complicada”.

Presentación del proyecto 'I'm ready' en el Hospital Materno Infantil de Málaga / Gregorio Marrero

Experiencia personal

Durante la presentación del evento, el jugador de baloncesto ha compartido que su fundación (The Ricky Rubio Foundation) nació de una experiencia personal. “Una de las cosas que sufrimos más era que los hospitales son fríos y ya vamos a muchas veces a recibir malas noticias, a no ser que vayas a maternidad. Normalmente, son momentos complicados y pasas muchos momentos de espera y una de las cosas que queríamos hacer como Fundación era humanizar un poco todo eso”, confiesa Rubio.

Una misión que ha sido posible, como ha destacado el jugador, gracias a la Fundación Cesare Scariolo que ha ayudado al hospital malagueño a desarrollar esta experiencia virtual. Por su parte, el presidente de la Fundación, Sergio Scariolo, ha querido resaltar que el objetivo es ayudar a humanizar “un momento tan difícil para las familias como es el proceso oncológico”.

Esta idea ha sido secundada también por el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, que ha recalcado que “hay que hacer un esfuerzo para que cuando los niños vengan al hospital, que vienen malitos y con padres muy preocupados, tengan un ambiente lo mas amable y agradable posible”.