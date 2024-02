El Hospital Materno de Málaga referente en el tratamiento del cáncer infantil

Que los niños no dejen de ser niños. Ese es el objetivo por el que luchan todos los días el personal sanitario, familias y asociaciones del Hospital Materno Infantil de Málaga, que ha querido conmemorar hoy el Día Internacional contra Cáncer Infantil celebrando un acto, en colaboración con la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, para transmitir su apoyo a las familias y reivindicar la importancia de la investigación.

A lo largo de 2023, en el Hospital Materno se diagnosticaron 81 nuevos casos de cáncer infantil, entre leucemias (16) y tumores sólidos. Una elevada cifra que, como afirma la oncóloga Marta Cortés, demuestra que “somos referencia en Andalucía, junto al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pues recibimos a muchos niños, no solo de Málaga, sino también de otras provincias andaluzas”.

El gerente del Hospital Regional de Málaga, José Antonio Ortega, explica que la Unidad de Hematología Infantil es referente de Andalucía Oriental gracias a que cuentan con todas las novedades terapéuticas que pueden disponer para los niños. Por ese motivo, el mensaje que siempre se da a los padres es que “pueden tener la garantía de que están en una unidad referente, con un comité multidisciplinar donde el niño se aborda desde el punto de vista, no solamente quirúrgico, sino también oncológico, radioterápico, anatomopatológico y de diagnóstico”. Asegura, por tanto, que “es imposible estar en mejores manos”.

Destaca también las técnicas de secuenciación tumoral con las que cuenta el hospital desde finales de 2020, en colaboración con el centro CIMES, y que ha permitido que 25 pacientes hayan podido recibir terapias dirigidas y casi 200 se hayan beneficiado de un diagnóstico molecular preciso. El gerente subraya que los beneficios de esta secuenciación masiva es que permite conseguir “la firma del tumor” y dirigir dianas terapéuticas específicas. “Vamos directamente al nombre y apellido del tumor”, recalca.

Tasa de supervivencia

A pesar de que las cifras revelan que el cáncer infantil tiene una incidencia baja, pues, como apunta la doctora Cortés, el cáncer infantil es una enfermedad rara, no quita que “tenga un impacto tremendo en la salud de los niños”. La buena noticia es que las tasas de curación son elevadas y que “hasta un 80% de los niños con cáncer infantil se curan hoy en día”, resalta la oncóloga.

No obstante, la doctora Cortés recuerda también que todavía hay un porcentaje de pacientes que no se curan, o que no se terminan de curar. Por ello, hace hincapié en la necesidad de aprovechar un día como hoy para reivindicar la importancia de la investigación en oncología infantil. “Creo que es uno de los pilares más importantes que tenemos que fomentar”, añade la doctora, que, como mensaje positivo, celebra que en estos momentos hay muchos ensayos clínicos “esperanzadores”.

Salón de Actos del Hospital Materno Infantil / La Opinión

Por su parte, el jefe de sección de la Unidad de Hematología Infantil en funciones, Daniel Bardan, ha señalado que la leucemia aguda es el cáncer infantil en España más frecuente entre niños y adolescentes “supone la tercera parte de casos de cáncer registrados en menores de 14 años, según el Registro Nacional de Tumores Infantiles. Además, la leucemia infantil es el cáncer infantil más investigado, por lo que su índice de supervivencia es mayor, siendo la media de supervivencia en España de un 82% a cinco años en todas las leucemias agudas y alcanza hasta un 88% en las leucemias linfoblásticas agudas (diagnóstico más frecuente en la edad infantil).”

Trabajo en red

Durante el acto, el portavoz de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, Juan Carmona, ha recordado que las ocho asociaciones que la componen trabajan en red con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los menores que se encuentran en mitad de un proceso oncológico y también la de sus familias.

“La esencia de este acto es hacer un homenaje a todos los niños y a todas las niñas que luchan contra el cáncer. Desde aquí abogamos por la implementación de más medidas de apoyo por parte de las autoridades y hacemos un llamamiento a la solidaridad de la sociedad para que tome conciencia activa en el apoyo de estas familias”, destaca Carmona, que ha sido el encargado de dirigir la jornada en la que, ha insistido en la importancia de que “los niños ingresados puedan disfrutar de su derecho de ser niños”.

Elena Merino en el Hospital Materno de Málaga / La Opinión

Una de esas niñas es Elena Merino (11 años), que ha asistido hoy al acto y ha querido compartir su experiencia con los medios. La pequeña ha contado que le diagnosticaron su enfermedad justo después de cumplir los 9 años y que mientras estuvo ingresada estuvo “muy apoyada”. “Al principio jugaba al Mario Kart con mi padre y ya luego pudieron venir las asociaciones y jugábamos con los juegos que traían”, recuerda Elena, que asegura encontrarse “muy bien” y que ya ha vuelto al colegio, donde la recibieron todos los compañeros con un abrazo el primer día.