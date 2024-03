Vox Málaga radicaliza sus ataques al 8M: "¡No en mi nombre!"

Lejos de hacer concesiones, Vox Málaga ha radicalizado -siguiendo la consigna de la formación a nivel nacional- sus ataques al 8M y al espíritu feminista que le da sentido a esta conmemoración. Para reafirmar el posicionamiento que impide -desde que el partido de Santiago Abascal goza de representación- la unanimidad en las instituciones malagueñas sobre el Día de la Mujer, la diputada malagueña Patricia Rueda sostiene que "sólo queda" su partido "frente a la hipocresía de celebrar unas políticas que sólo han conseguido que hoy la mujer esté más desprotegida que nunca". «¡No en mi nombre! Ni el 8M, ni ningún otro día del año», enfatizó Rueda.

En ese sentido, la diputada recordó que «los representantes de Vox no acudirán a ningún acto institucional, manifestaciones o eventos organizados por asociaciones feministas con motivo del 8M o ‘Día de la Mujer'». "Esto se debe a nuestro rotundo rechazo a las políticas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y que van en contra de las mujeres españolas; las mujeres no somos un colectivo, ni la mercancía electoral de quienes se atribuyen nuestra representación, no estamos dispuestos a compartir pancarta con quienes ven el machismo en cada rincón, a la vez que fomentan culturas de otros países que sí nos desprecian por lo que somos», añadió.

Sin declaraciones institucionales

La oposición de Vox imposibilita que salgan adelante las declaraciones institucionales de antaño por unanimidad y, en cambio, sí se hacen efectivos manifiestos o mociones aprobadas por el resto de fuerzas con representación, como por ejemplo sucedió la semana pasada en el Ayuntamiento de Málaga con los votos en contra de los dos concejales de la extrema derecha.

El hecho de que el único gobierno municipal de la provincia en el que participa Vox sea el de Mijas no ha pasado desapercibido para el PSOE, que incluso acusó esta misma semana al PP de "rendirse al negacionismo de Vox" al considerar que "por primera vez en muchos años, un manifiesto del 8M no había pasado por el pleno para su aprobación ni para su debate".

Estas afirmaciones fueron rebatidas por la alcaldesa del PP, Ana Mata, quien se ocupa personalmente de las políticas de Igualdad del Consistorio y ha puesto en marcha un programa específico de actividades para conmemorar el 8M: "El PSOE no puede tener secuestradas las políticas de igualdad ni convertirlas en su propiedad, no debe hacer demagogia ni usar políticamente un tema tan sensible como son los derechos de las mujeres, algo por lo que yo personalmente llevo toda mi vida luchando; lo importante es trabajar en pro de los derechos y el pleno no tiene obligación de aprobar una declaración, lo que sí tenemos los responsables públicos es la obligación de velar por la igualdad de oportunidades de todos nuestros vecinos y vecinas, esa es nuestra máxima y eso es por lo que trabajamos", afirmó Mata en un comunicado recogido por Mijas Comunicación.

Polémica campaña del PSOE andaluz

A nivel andaluz, el rechazo de Vox también ha convivido con la confrontación generada por la polémica campaña regional del PSOE, que ponía en el centro de sus críticas al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, con un lema que fue empleado contra 'la manada'. Esta versión socialista del 'Yo no te creo' ha imposibilitado el consenso de otras ocasiones entre el PP y la izquierda en materia de igualdad en el Parlamento de Andalucía. Es más, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Ángeles Férriz, reivindicó "la defensa de la igualdad real en nuestra tierra frente a los recortes y retrocesos en Andalucía impuestos por un Gobierno machista, con un presidente machista que lleva cinco años machacando los derechos de las mujeres y que cada 8 de Marzo intenta vestirse de feminista cuando en cada acción demuestra todo lo contrario”.