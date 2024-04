La fintech sueca Brite amplía su apuesta por Málaga, donde alcanzará los 40 empleados

La compañía sueca Brite Payments, especializada en pagos y cobros instantáneos de cuenta a cuenta entre consumidores y empresas online, tiene previsto alcanzar este año los 40 empleados en su oficina de Málaga. Esta fintech eligió en 2020 la capital malagueña como sede de su departamento principal de desarrollo tecnológico y ha logrado en este tiempo un rápido crecimiento, pasando de un equipo inicial compuesto por sólo tres personas a los actuales 28 empleados. Málaga se ha convertido así en la segunda oficina con más personal de la compañía tras la de Estocolmo, su sede central, que cuenta con 60 trabajadores.

Su CEO, Lena Hackelöer, que se encuentra estos días en Málaga, recuerda que la empresa trabaja ya en 26 países del ámbito europeo a través de conexiones con 3.800 bancos y llegando a más de 350 millones de consumidores, con presencia creciente de servicios en ámbitos como el e-commerce, el sector financiero o los seguros.

"Somos una empresa de crecimiento muy rápido. Tenemos muchos empleados técnicos y estábamos buscando otra ubicación en Europa que tuviera un gran base de talento tecnológico. Y Málaga es muy buena en eso, hay un gran ecosistema de empresas IT y eso para nosotros es una ventaja", explica a este periódico Hackelöer recordando la llegada de la compañía a la ciudad. Brite, que tiene sus oficinas en un edificio de la calle Larios, busca principalmente para su plantilla a desarrolladores de software, responsables de testeo y control de calidad y perfiles de atención al cliente. La empresa cerró hace unos meses una ronda de financiación de 60 millones de dólares, un importe que se destinará principalmente a la expansión de su actividad.

"Se trata principalmente de contratar gente porque estamos haciendo crecer la empresa hacia más mercados y más productos. Necesitamos reclutar empleados y gran parte de la inversión será dedicada a eso", detalla Hackelöer, que empezó su carrera en Klarna, un banco sueco que ofrece servicios financieros en línea, y que cuenta ya con amplia experiencia en el ámbito fintech.

Simplificar los pagos

Brite Payments quiere reformular el sector de las tarjetas bancarias y para ello ha creado una oferta de pagos cuenta a cuenta (lo que se conoce en el argot como ‘A2A’) en tiempo real que puede desplegarse en cualquier punto de venta y que elimina trabas como las cuentas de liquidación, la conciliación o las divisas. También se reducen costes operativos (al eliminar procesos e intermediarios) o los riesgos de fraude.

"Nos enfocamos en los pagos en línea, donde los consumidores pueden usar su cuenta bancaria. No necesitan nada más, ninguna cuenta para registrarse, ningún registro, solo su cuenta bancaria normal", explica Hackelöer. A diferencia de la archiconocida Bizum, el servicio de Brite no se enfoca a pagos entre particulares (P2P), sino que está dirigido a los desembolsos tanto de consumidores a comercios como de comercios a consumidores. El beneficio de Brite reside en un comisión que se cobra a las empresas que utilizan el servicio, por lo que no hay coste para el consumidor.

Lena Hackelöer, CEO de Brite Payments. / L. O.

La compañía está enfocada a los pagos de cuenta, pero también proyecta más servicios como soluciones de datos conectadas a pagos, temas de protección de datos o intercambio de divisas.

Brite Payments sostiene que el ‘pay by bank’ o pago por banco, se perfila como una opción cada vez más atractiva para los consumidores en Europa. El informe «Instant Economy Payment Insights: 2024», presentado hace unos días por esta compañía, repasado datos sobre los hábitos de consumo y los métodos de pago más utilizados por los europeos, según los países, edades o poder adquisitivo. El estudio afirma que casi tres cuartas partes (73%) de los encuestados conocen este sistema de pago y apunta a que España es el país más familiarizado con este método después de Países Bajos.

"Casi la mitad de los encuestados citan la rapidez y la seguridad como principales razones para optar por el pago por banco (también conocido como pago de cuenta a cuenta o A2A)2, señala.