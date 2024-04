El PP registra sus iniciativas para pedir el tren litoral y la suspensión del peaje en el Congreso de los Diputados y el Senado

El PP ya ha registrado sus iniciativas para pedir el tren litoral -y la suspensión o bonificación del peaje de la autopista de la Costa del Sol AP-7 hasta que se materialice el proyecto- tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Un día después de que la misma reivindicación fuera trasladada por el Parlamento de Andalucía al Gobierno, el PP continuó con su campaña para exigir la infraestructura ferroviaria de la Costa del Sol en las cámaras nacionales y así quedó de manifiesto en una comparecencia en la sede provincial del partido encabezada por el diputado por Málaga y vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral en la madrileña Calle Génova, Elías Bendodo.

Bendodo acompañado por otros diputados y senadores malagueños y por los portavoces adjuntos del PP en sendas cámaras. / L. O.

Acompañado por otros diputados y senadores malagueños y por los portavoces adjuntos del PP en sendas cámaras Sergio Zayas e Inmaculada Hernández, Bendodo dio a conocer la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados y una moción en el Senado para que la puesta en marcha de un tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras también sea debatida en las Cortes Generales.

En este sentido, Bendodo se refirió a las iniciativas registradas y expuso que ellas "se habla de que, aunque el ministro de Transportes los niegue, existen documentos desde hace más de 100 años sobre la necesidad este proyecto y de que existieron los compromisos de otros gobiernos para impulsarlo , aunque este no quiera hacerlo". "El Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado la toalla y ha decidido no hacer el tren de la Costa”, enfatizó.

Otras intervenciones

En el mismo acto celebrado este viernes en la sede provincial del PP, el portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Sergio Zayas, aseguró que el registro de la proposición no de ley en la Cámara Baja demuestra que "el PP cumple con Málaga". "Hace algo más de una semana, el señor Puente se mofaba de los malagueños y decía que no habia papeles sobre el tren de la Costa del Sol, nuestro compañero Elías Bendodo propuso llevarlo al Congreso de los Diputados y la iniciativa ya está registrada", apuntó en relación a la PNL firmada por el portavoz del grupo popular, Miguel Tellado, y los cinco diputados de este partido que representan allí a la provincia de Málaga.

A juicio de Zayas, durante el debate parlamentario "los socialistas se va a tener que retratar: o están con Málaga o están con Sánchez". "Sánchez le está dando la espalda a Málaga y sólo tiene agenda para los intereses de sus socios independentistas", agregó.

Asimismo, Zayas detalló que el Partido Popular iniciaba en Málaga "una ruta por todas las provincias españolas para presentar iniciativas de cada territorio". “Estamos en los problemas de los ciudadanos como alternativa al peor Gobierno de la historia democrática de España”, incidió.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Senado Inmaculada Hernández se rebeló contra "las desafortunadísimas e hirientes declaraciones" del ministro Óscar Puente en relación a la llegada del tren a Marbella: "Que no hay un sólo papel es lo que suelen decir los socialistas cuando no quieren trabajar; el ministro del PP Íñigo de la Serna hizo dos propuestas serias y solventes pero la moción de censura del PSOE impidió que se pudiera seguir trabajando, y hasta el presidente socialista de Andalucía Manuel Chaves adjudicó un tramo del tren pero los socialistas son expertos en poner la primera piedra y luego olvidarlo para no hacer nada".

Asimismo, Hernández recordó que "esta misma semana se ha debatido en el Senado sobre las necesidades del mapa ferroviario andaluz" y que un proyecto como el del tren para la Costa del Sol volverá a estar presente en la Cámara Alta con la moción registrada por el PP. "Hay una intención en darle la espalda a Málaga como se la dan cada vez que pueden a Andalucía, que con Juanma Moreno ha pasado de estar en vagón de cola a ser la locomotora económica del país", reivindicó.