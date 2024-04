Nuevo enfrentamiento entre el PP y el Gobierno central por la desaladora de la Axarquía

No es la primera vez que la semana política malagueña comienza con un enfrentamiento entre el PP y el Gobierno central. Si hace un par de lunes el choque se produjo por el tren litoral tras las polémicas declaraciones del ministro Óscar Puente, en esta ocasión la mecha la ha encendido una comparecencia de los populares sobre la desaladora de la Axarquía, un proyecto que reincide como motivo de la discordia entre los dos eslabones del bipartidismo. En concreto, el PP se refirió a "una nueva mentira del PSOE", al denunciar que el Ejecutivo nacional reconoce la competencia de la infraestructura en una respuesta parlamentaria al senador malagueño José Alberto Armijo pero "no ha movido ni un dedo para encomendársela a Acuamed casi un año después de anunciarla en campaña electoral". "Es el Ministerio para la Transición Ecológica el que tiene paralizada esta infraestructura, no el PP ni la Junta, como quiere hacer creer el PSOE”, apuntaron los populares.

Esta infraestructura hídrica fue declarada de interés general por el Ejecutivo nacional, que cuenta para su financiación con 100 millones de euros. Además, la Junta de Andalucía comunicó el pasado mes de enero su ubicación en el término municipal de Vélez-Málaga.

Respuesta del Subdelegado del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se rebeló contra las acusaciones del PP y ha recordado que "el Gobierno de España cumple para afrontar los problemas de sequía en la Cuenca Mediterránea de Andalucía, competencia de la Junta de Andalucía". "Lo hace aprobando una financiación de 100 millones de euros para la desaladora de la Axarquía mientras que la Junta de Andalucía ha tardado ocho meses en aportar al ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) la ubicación de la misma", indicó Salas.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno expuso que "para proyectos similares aprobados por el Gobierno para combatir la sequía, otras comunidades como la Generalitat de Cataluña no sólo han aportado la ubicación, sino que también el anteproyecto para acometer dicha infraestructura en menos tiempo que el empleado por la Junta de Andalucía en aportar solamente la ubicación".

En este sentido, Salas sostuvo que "la Junta de Andalucía no sólo no cumple con sus competencias de acometer infraestructuras hídricas en la cuenca que gestiona, sino que no colabora y entorpece confrontando cuando el Gobierno de España sale en su auxilio comprometiendo 100 millones para la nueva desaladora de la Axarquía".

"Ante la falta de colaboración y la negativa de la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está desde hace más de un mes trabajando en conversaciones con las centrales de usuarios de la zona por parte de Aquamed para avanzar en la redacción del proyecto, tal y como anunció la vicepresidenta Tercera y ministra del MITECO, Teresa Ribera, el pasado 11 de marzo", enfatizó.

Reacción de la Junta

Las declaraciones del subdelegado suscitaron una reacción de la Junta de Andalucía, que al ser interpelada aseguró a través de la fuentes consultadas que "el protocolo de colaboración se firmó en julio y su contenido está muy claro: nunca se pidió anteproyecto ni proyecto a la Junta". Además, respecto a la tardanza en la aportación de la ubicación a la que aludió Javier Salas defendieron que "el tema del suelo necesitaba de informes previos que garantizasen su viabilidad, por lo que se entregó la mejor opción en enero". "Fue la Junta la que instó al Gobierno a incluir esa desaladora como actuación urgente; y en las reuniones que ha habido se ha trabajado con normalidad, atendiendo las peticiones del Gobierno y nunca obstaculizando", agregaron para rebatir otros de los reproches de Salas.

Críticas del PP

El subdelegado del Gobierno central lanzó sus reproches a la Junta de Andalucía tras la rueda de prensa del PP de Málaga celebrada este lunes en la sede provincial del partido, dónde comparecieron el senador y alcalde de Nerja José Alberto Armijo y el parlamentario andaluz y secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona.

Ambos explicaron que "una respuesta parlamentaria, fechada el 3 de abril de 2024, vuelve a desmontar las mentiras del PSOE y del Gobierno de Sánchez con Málaga y los malagueños, esta vez con el proyecto de la desaladora de la Axarquía".

"El Gobierno admite ahora que tiene que hacer el proyecto técnico de esta importante infraestructura, cuando los socialistas llevan meses exigiéndoselo a la Junta de Andalucía como excusa para no hacer nada; primero pidieron la ubicación y, cuando se les dio la ubicación, entonces reclamaron el proyecto a la Junta y así llevan meses para reconocer ahora que lo tiene que hacer el Gobierno”, señaló Carmona.

Por su parte, Armijo expresó que “las mentiras tienen las patas muy cortas”, y acusó a los socialistas malagueños de "llevar meses tratando de confundir a la opinión pública sobre la competencia de este importante proyecto para la provincia". “Hace falta más rigor en la gestión, tras quedar acreditado que es el Ministerio para la Transición Ecológica el que tiene paralizada esta infraestructura, no el PP ni la Junta, como quiere hacer creer el PSOE”, subrayó Armijo.

En esta línea, Carmona añadió que "al menos en una decena de ocasiones, el PSOE ha tratado de responsabilizar a la Junta de Andalucía y al Partido Popular de la paralización de la desaladora". “No vamos a permitir que se siga ninguneando a Málaga en beneficio de otros territorios”, indicó antes de enviarle otro mensaje a "los socialistas malagueños y al subdelegado del Gobierno en la provincia". “No estamos en campaña electoral, tras las promesas incumplidas a las que nos tienen acostumbrados, ahora tratan de justificar con excusas la inacción del Ejecutivo de Sánchez en Málaga durante seis años”, agregó.

Visita de la ministra

En una visita a Málaga realizada el pasado 11 de marzo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicó que el Gobierno central ya estaba trabajando para hacer posible la desaladora de la Axarquía. En concreto, detalló que a través de la empresa pública Acuamed se estaba en conversaciones con los usuarios y regantes con vistas a la elaboración del proyecto para su construcción.

La ministra Teresa Ribera, durante su visita del mes pasado a Málaga. / Álex Zea

Al igual que a finales de enero ya le había reprochado el Ejecutivo nacional al Gobierno andaluz que no hubiese presentado el proyecto, la ministra la envió un recado a la administración autonómica y subrayó que "a diferencia de lo que ocurrió en Cataluña, que los proyectos y la tramitación estaba ya llevada a la práctica por parte de la Generalitat, no ha sido este el caso por parte de la Junta de Andalucía". "La Junta nos ha pedido que asumamos nosotros la interlocución con los posibles usuarios y es lo que estamos haciendo, desde Acuamed estamos teniendo conversaciones con las centrales de usuarios y comunidades de regantes", dijo Ribera.

En respuesta a la ministra, fuentes de la Junta de Andalucía recordaron aquel mismo día que el Gobierno andaluz presentó en su momento toda la documentación que le correspondía; que no era la administración que debía realizar el proyecto de la desaladora de la Axarquía; y que ni siquiera el Gobierno central le pidió que se hiciera cargo de su elaboración.