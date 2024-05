El PSOE reclama que vuelva el parque infantil de Ardira

El grupo municipal socialista preguntará al equipo de gobierno por qué no ha vuelto a instalar el parque infantil de Ardira, que los vecinos han disfrutado durante 40 años en este pequeño barrio de la Carretera de Cádiz, en la plaza de Avicena.

Los vecinos, que entregaron decenas de firmas este jueves reclamando la vuelta del parque, informaron ayer al portavoz del grupo, Daniel Pérez, que visitó el barrio junto a la concejala socialista Begoña Medina, que el Ayuntamiento lo retiró por las obras de la promoción vecina en los antiguos terrenos de la Flex y aunque está prevista al pie de los nuevos edificios una nueva zona infantil más grande, hacia la calle Alcalde Joaquín Alonso, remarcaron que en Ardira no quieren perder el parque infantil.

«Parques infantiles hacen falta en Málaga y además con sombra y este parque infantil que había aquí estaba en una zona consolidada y de mucha tradición. No puede ser que el Ayuntamiento, en lugar de ir a favor de los vecinos y darles respuesta lo que vaya es retirando un parque infantil», indicó Daniel Pérez.

Vecinos de Ardira en 2012 en la plaza de Avicena, con el parque infantil que ha sido eliminado detrás. / Arciniega

Se da la circunstancia además, contaba ayer Remedios, una de las primeras vecinas de Ardira, que en la plaza de Avicena estuvo proyectado inicialmente un bloque y fue gracias a la movilización vecinal que se logró esta pequeña plaza y más tarde el parque infantil, por lo que se trata de una zona de gran importancia simbólica para el barrio. «Por eso hemos recogido firmas», subrayó.

María Muela, presidenta de uno de los bloques explicó a este diario que «al principio nos dijeron que iban a volver a poner el parque tras la obra pero al final no lo ponen. No cuesta nada que nos dejen el parquecito, ¿que por el otro lado van a hacer un megaparque?, me parece muy bien, pero que aquí puedan seguir jugando los niños, que era muy cómodo para ellos», argumentó.

El presidente del barrio vecino de La Luz, Juan Cortés, también acudió a esta reunión y aprovechó para apoyar a los vecinos.

El muro de Flex

El grupo municipal socialista también preguntará al equipo de gobierno por qué las obras de los bloques no han eliminado un antiguo muro lateral de una nave demolida de Flex, salvo esta estructura, que permanece adherida a los bloques de Ardira.

Los vecinos de Ardira, con el apoyo del PSOE, piden que se elimine el muro (pintado de blanco) de una antigua nave demolida de la Flex. / Andreea Iamandi

Mari Carmen Sánchez, responsable de otro de los bloques del barrio explicó que aunque las nuevas obras han pintado el muro y le han colocado unos soportes en la base, la estructura presenta importantes grietas y es un riesgo, sobre todo ahora que va a pasar un vial por donde estaba la nave. «Estamos preocupados porque por dentro está agrietada y ya no tiene nada que la sujete», lamentó.

Esta vecina también señaló que en esta nueva calle se ha plantado un árbol justo enfrente y a pocos centímetros de la salida de emergencia de un gimnasio.

El grupo municipal socialista también preguntará por la estrecha acera resultante tras estas obras en la avenida de Velázquez, todavía más estrecha por la plantación de varios árboles, lo que dificulta el paso.

La acera estrecha y los árboles dificultan el paso, explican los vecinos de Ardira a Daniel Pérez y Begoña Medina del PSOE. / Andreea Iamandi

«Plantearemos que vuelva el parque infantil a su sitio original, que el muro sea retirado para la seguridad de las personas y también para que no le suponga un perjuicio a la comunidad si se produce algún daño», resumió la concejala Begoña Medina.