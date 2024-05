El despliegue de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga vuelve a retrasarse

El despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga vuelve a retrasarse sin que, por ahora, haya un nuevo calendario en el horizonte tras sucesivos aplazamientos.

El último plazo incumplido para esta medida, que según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería haber entrado en funcionamiento antes de 2023, fue el anuncio del Ayuntamiento de Málaga de que este sistema de control de accesos y circulación estaría operativo a lo largo del primer trimestre de este año, por lo que, como muy tarde, tendría que haber arrancado el pasado marzo.

Anterior a esta nueva fecha de arranque que dio la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, su predecesor en el cargo, José del Río, ya anunció que la ZBE echaría a andar el 1 de enero de este año.

Con casi todo el sistema de cámaras de control de acceso instalado -fuentes municipales aseguran que solo falta por colocar una de las 126 cámaras monocarril y 1 multicarril que requiere la ZBE-, el principal escollo está ahora en la tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que contempla la creación de esta zona limitada para el tráfico rodado.

El nuevo texto municipal aún no ha pasado por la Junta de Gobierno Local para tramitar su aprobación inicial, a la espera todavía de que se complete el expediente con una serie de informes sectoriales necesarios que el Consistorio no especifica.

Una vez se otorgue la aprobación inicial y se haya cumplido con el plazo de 30 días mínimo para sacar la ordenanza a información pública y audiencia, el texto normativo deberá volver a pasar por la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva una vez se hayan resuelto las reclamaciones y sugerencias que se hayan presentado, según el procedimiento administrativo que indica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cámaras instaladas por el Ayuntamiento de Málaga para controlar las bajas emisiones de los vehículos. / Álex Zea

El Ayuntamiento solicitó al Gobierno el año pasado una prórroga de un año para el despliegue alegando un retraso en la recepción de materiales para la instalación técnica del sistema.

Esta prórroga da margen al Consistorio hasta el 31 de diciembre de este año para poner en marcha las Bajas Emisiones aunque siempre ha defendido que no necesitará agotar el plazo.

Primer año sin restricciones

Durante el primer año de rodaje, la zona de bajas emisiones no tendrá efectos para los conductores sino que se aprovechará para poner a prueba el funcionamiento de la ZBE e informar a la ciudadanía sobre su uso. Por tanto, podrán circular con normalidad vehículos con todos los tipos de distintivos ambientales, esto es, CERO, ECO, C, B y sin etiqueta.

Eso sí, con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento de Málaga pondrá coto a los cambios de titularidad de los vehículos B y sin etiqueta. Esto quiere decir que los vehículos con este distintivo ambiental que se adquieran en Málaga tras el despliegue de la ZBE tendrán prohibida la circulación.

Si este tipo de vehículos, los más contaminantes, se compraron antes del despliegue , pero está domiciliado en la ciudad, sí podrá circular por el área delimitada cuando empiecen las restricciones, que empezarán a partir de 2025 si finalmente la ZBE echa a andar este año.

La etiqueta medioambiental de la DGT. / L. O.

Las restricciones serán progresivas durante cinco años

Las restricciones se aplicarán a partir del segundo año, en 2025. Solo podrán acceder vehículos con etiqueta CERO, ECO, C y B. Los vehículos sin etiqueta solo podrán acceder si están domiciliados en Málaga, por lo que el Ayuntamiento ha establecido un plazo de dos años desde la entrada en vigor para cambiar la dirección fiscal. A partir del tercer año, 2026, la obligación de que el coche o la moto estén domiciliados en la capital se extenderá a la etiqueta B y solo podrán acceder los CERO, ECO, C, B domiciliados y sin etiqueta domiciliados. Para las furgonetas, el período transitorio hasta el inicio de las restricciones será de cuatro años, por lo que se permitirá la circulación de las CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. En el quinto año, 2029, se implementará el requisito de la domiciliación en la capital para las furgonetas B y sin etiqueta.

