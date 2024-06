Málaga sigue en su apuesta por la tasa turística pese al portazo del sector: "No es disuasoria"

Hace unas semanas, el sector hotelero y la Junta apagaron el último conato del debate sobre la implantación de la tasa turística en Andalucía con el compromiso de crear en su lugar un observatorio para la sostenibilidad turística en los municipios.

Pese al portazo del sector y el retroceso del Gobierno andaluz, que había dado tímidos pasos hacia el estudio de este impuesto, lo cierto es que el Ayuntamiento de Málaga sigue en la apuesta por su aplicación, recalcando que "no es ni mucho menos disuasoria" como insisten los hoteleros a los que, según el alcalde Francisco de la Torre, hay que "convencer".

De hecho, De la Torre ha sugerido hoy a los hoteleros y empresarios del sector que la tasa turística podría "ayudar" a que sus empleados encuentren "vivienda asequible".

"Hay espacios turísticos que me consta que los empresarios, los hoteleros, tienen el problema de que sus trabajadores no encuentran viviendas a precios asequibles en la zona donde están trabajando", ha afirmado De la Torre ante preguntas de la prensa. "No sé si dejo claro el círculo virtuoso que se genera con esa posible tasa turística, ayudar a que el trabajador de esos hoteles pueda pagar la vivienda que no puede ahora pagarla".

Turistas en el Centro de Málaga, en enero de 2024. / Álex Zea

Para el alcalde malagueño, el impuesto permitiría fomentar el turismo de calidad, "crecer en cantidad" y no "masificar" las ciudades. "Eso es un error y se nota más cuando es un turismo de ciudad que de sol y playa, que la ciudad lo nota menos porque está más el turista en playa y el hotel está cercano".

Además, De la Torre ha valorado que sería una medida que los vecinos "vería bien", en su opinión, "para que los turistas que utilizan los servicios que pagan los vecinos contribuyan, no tanto a esos servicios, sino a esa especialización de la ciudad por el turismo de calidad y de excelencia".

Mesas de trabajo

Por ello, se ha mostrado "convencido" de que las conclusiones de ese observatorio de sostenibilidad al que se ha comprometido la Junta demostrarán que "es bueno ir en esa dirección".

Reunión de la Junta con los empresarios y la FAMP en Málaga. / Álex Zea

Como ya informó este periódico, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), acordaron la creación de un observatorio para la sostenibilidad turística local en Andalucía, para lo que se crearán mesas de trabajo en las que se estudiará la financiación, los servicios públicos, el problema de la vivienda o situaciones de convivencia en el marco de la industria turística.