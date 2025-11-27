Lotería La Piedad: una cita ineludible con los premios del sorteo de Navidad

Falta menos de un mes para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y en la administración Lotería La Piedad (www.loterialapiedad.es) la emoción ya se respira en el aire. Situada en el corazón del barrio del Molinillo de Málaga, esta administración se ha convertido en un símbolo de suerte y esperanza, conocida popularmente como la “Doña Manolita del sur”, por su envidiable trayectoria repartiendo premios.

Una historia de suerte que se ha convertido en leyenda

Desde su apertura en 1987, Lotería La Piedad ha cultivado una reputación imbatible. No es casualidad: a lo largo de su historia han caído grandes premios, y su nombre ya está grabado con letras de oro en el mundo de la lotería.

En 1998, repartieron el Gordo de Navidad con el número 21.856.

con el número 21.856. Más de dos décadas después, volvieron a dar el Gordo, esta vez el 22 de diciembre de 2022 con el número 05.490.

En el sorteo de Navidad de 2023, vendieron no uno, sino dos quintos premios: los números 45.353 y 86.007.

La Piedad está acostumbrada a dar muchos premios. Ya ha dado cerca de 60 / La Opinión

Pero los triunfos navideños no son todo lo que define a La Piedad. Su historia de suerte también incluye otros grandes eventos:

En 2024, repartieron 1.250.000 euros en una serie completa del segundo premio del sorteo de Navidad , el número 40.014.

, el número 40.014. En total, en los últimos años, La Piedad ha entregado cerca de 58 grandes premios según medios locales.

según medios locales. Además, su administradora, Raquel Velasco, ha destacado la conexión con el barrio, señalando que muchos de los agraciados son vecinos del Molinillo, una comunidad de “gente trabajadora y humilde”, para quienes estos momentos son un verdadero soplo de esperanza.

“La que más premios da”: un lema que no es solo un eslogan

El lema de La Piedad, “Lotería La Piedad, la que más premios da”, no es casualidad ni vanagloria. Es el reflejo de su historia, de su constancia y del cariño que han depositado generaciones de malagueños en esa administración. Su apodo, “Doña Manolita malagueña”, proviene precisamente de ese impacto sostenido: al igual que la legendaria Doña Manolita de Madrid, La Piedad ha hecho historia repartiendo suerte año tras año.

Colas que hablan por sí solas: la Navidad está llegando

El bullicio ya se nota en la puerta de La Piedad. Con el sorteo de Navidad tan próximo —el 22 de diciembre — son muchos los que ya hacen cola para asegurarse sus décimos. Hay quienes vienen por tradición, otros por superstición, y muchos más simplemente por ilusión: comprar un décimo en La Piedad ya es, para muchos, parte del ritual navideño.

Estas colas reflejan algo más: que no se trata solo de suerte, sino de confianza. Con cada boleto que venden, La Piedad no solo reparte euros, sino sueños.

Lotería La Piedad no es solo una administración; es un símbolo de ilusión renovada cada Navidad. / La Opinión

¿Por qué elegir La Piedad para tu décimo de Navidad?

Por su trayectoria probada, porque puedes comprar en su web desde cualquier punto de España y sin moverte y sobre todo, porque jugando en La Piedad, tu suerte se multiplica.

Lotería La Piedad no es solo una administración; es un símbolo de ilusión renovada cada Navidad. Cuando entras por su puerta, no solo compras un décimo: te sumas a una tradición con historia, con una comunidad, con sueños. Y en menos de un mes, la gran cita volverá: será el momento de la esperanza. ¿Vas a quedarte sin tu décimo?

