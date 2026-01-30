El estudio malagueño Asenjo & Asociados celebra más 50 años de arquitectura y urbanismo

El estudio de arquitectura Asenjo & Asociados, fundado en 1974, conmemora en 2026 más de medio siglo de trayectoria en arquitectura y urbanismo desde Málaga. Lejos de entenderse como un hito simbólico, el aniversario llega en un momento en el que la práctica arquitectónica se mueve entre nuevas exigencias —técnicas, normativas y ambientales— y una responsabilidad creciente sobre el impacto real de lo construido.

A lo largo de estos 50 años, el estudio ha desarrollado una actividad vinculada tanto a la edificación como al planeamiento y a proyectos de gran escala a nivel nacional e internacional. Ese recorrido se apoya en una forma de trabajo que definen como una continuidad de criterio “Nuestro enfoque de diseño se basa en la innovación y el compromiso, transmitidos por Ángel Asenjo desde el inicio de nuestro estudio. Esta filosofía se mantiene a través de un equipo multidisciplinar que comparte su visión transformadora y la búsqueda de singularidad en la arquitectura y el urbanismo”.

Reconocimientos a una trayectoria y a obras emblemáticas

La trayectoria del estudio ha sido respaldada por distintos reconocimientos a lo largo de los años. Entre ellos figura el Premio Vivienda 2021, que distinguió al despacho como “Mejor estudio de arquitectura de la ciudad de Málaga”. Más recientemente, en 2023, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga reconoció la trayectoria profesional de Ángel Asenjo y de la arquitecta Luisa Prieto con la imposición de insignias por 50 y 25 años de ejercicio, respectivamente.

A estos hitos se suman distinciones vinculadas a proyectos emblemáticos del estudio, según recoge su historia, en 2004, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) fue reconocido con el Premio Comarca del Mármol a la mejor obra nacional, un equipamiento para el que se prevé una ampliación por su peso en la actividad económica y cultural de Málaga.

Un nombre que expresa una manera de trabajar

El nombre del estudio es una declaración de continuidad, una forma de entender la arquitectura y el urbanismo basado en el trabajo compartido, en criterios comunes y una responsabilidad distribuida a lo largo de todas las fases del proyecto. Esa continuidad se apoya en un equipo amplio y especializado y en la implicación directa de sus socios, que participan en la definición de la estrategia, el seguimiento de los procesos y la coherencia técnica y conceptual de cada encargo.

“El estudio trabaja como una estructura donde cada perfil aporta y donde la exigencia no depende de un momento puntual, sino de un estándar que se sostiene en el día a día”. Asenjo & Asociados, en ese sentido, remite a una cultura de trabajo que el estudio protege y transmite, un nombre que resume una convicción sencilla, la arquitectura se construye con equipo, y la consistencia se logra cuando el método es compartido.

Un estudio ligado a su ciudad

La trayectoria de Asenjo & Asociados se ha desarrollado en paralelo a la evolución urbana de Málaga. A lo largo de estas décadas, el estudio ha participado en actuaciones que han acompañado el crecimiento de la ciudad, combinando arquitectura y urbanismo como dos escalas de una misma responsabilidad.

Ese vínculo se ha expresado tanto en intervenciones residenciales como en trabajos vinculados a la transformación de áreas clave. En este recorrido se sitúan proyectos como Velázquez 56, en un contexto urbano consolidado como es Carretera de Cádiz, uno de los grandes ejes de Málaga inmerso en procesos de reordenación urbana, o desarrollos residenciales como Reserva del Limonar, que se sitúa en el marco de la expansión residencial hacia el Este y el primer encaje de viviendas en la Vega de Campanillas, un nuevo sector entre Campanillas y el Parque Tecnológico.

Conjunto residencial en la nueva área residencial de Colinas del Limonar. / La Opinión

Primer encaje de viviendas en la Vega de Campanillas. / La Opinión

Conjunto residencial Velázquez 56 en Carretera de Cádiz. / La Opinión

2026: nuevas herramientas, misma exigencia

En paralelo, el estudio enmarca 2026 como un año de evolución del trabajo diario, incorporando herramientas que ya forman parte del ecosistema contemporáneo. La digitalización y la inteligencia artificial aparecen, en este enfoque, como apoyo para tareas de análisis, organización de información y optimización de flujos, siempre dentro de un marco de control profesionaL. “La herramienta suma, pero no sustituye el criterio. La calidad se decide en cómo se jerarquiza un problema, cómo se resuelve un detalle y cómo se acompaña una obra con precisión. En ese sentido, la tecnología se integra como un refuerzo del proceso”, señalan desde el estudio.

Mirada de futuro desde la experiencia

Con 2026 como año simbólico, el estudio sitúa su proyección en la misma dirección que ha marcado su recorrido: avanzar sin perder coherencia. El futuro inmediato plantea desafíos técnicos y urbanos —rehabilitación, eficiencia, normativa— que exigen más precisión.

Así, el aniversario se formula como una síntesis, más de 50 años que no se explican solo por el calendario, sino por la capacidad de sostener una manera de hacer arquitectura —y de trabajarla— con constancia. Un método que permanece porque se actualiza, y que se mantiene reconocible porque no depende de gestos aislados, sino de una práctica compartida.

