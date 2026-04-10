Big Data, IA y estrategia: el perfil profesional que buscan las instituciones y cómo formarte en solo un año

En un contexto en el que las organizaciones generan cada vez más información, el verdadero reto ya no es acceder a los datos, sino saber interpretarlos y utilizarlos estratégicamente. Para responder a esta necesidad surge el Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) , una formación oficial diseñada para preparar perfiles capaces de liderar la toma de decisiones basada en datos.

Se trata de un programa de 60 créditos ECTS, impartido en modalidad 100% online y en un solo curso académico, que permite a los profesionales especializarse sin renunciar a su actividad laboral.

“Lo que buscamos es formar profesionales que no solo analicen datos, sino que sepan convertirlos en decisiones estratégicas dentro de las organizaciones”, explica Yolanda Rebollo, coordinadora y directora del Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos.

De acumular información a generar valor estratégico

Durante años, empresas e instituciones han almacenado grandes volúmenes de información: informes, métricas o estadísticas que, en muchos casos, quedaban infrautilizados. Hoy el foco ha cambiado. El verdadero valor está en transformar esa información en conocimiento útil. Es lo que se conoce como inteligencia institucional: la capacidad de interpretar los datos, contextualizarlos y aplicarlos de forma eficaz en la toma de decisiones.

Sin embargo, el primer obstáculo suele aparecer antes incluso del análisis ya que “muchas veces tenemos registros e información dispersa y lo que falla es la traducción a un dato concreto”, señala Yolanda Rebollo.

El proceso, por tanto, va más allá de la mera interpretación del dato: comienza con la identificación de la información disponible, continúa con su organización y culmina en su transformación en datos útiles y validados. Solo así es posible diseñar estrategias eficaces y transferibles a distintos ámbitos, desde la gestión sanitaria hasta la planificación de políticas pública.

Concepto clave para cumplir la normativa europea

Más allá del análisis, uno de los grandes diferenciales del máster es su enfoque en la gobernanza del dato, es decir, en la gestión integral de la información durante todo su ciclo de vida. Este aspecto cobra especial relevancia en el actual contexto normativo, ya que, en los últimos años, la Unión Europea ha impulsado diversas legislaciones que obligan a las organizaciones a definir con precisión aspectos como:

Quién es el propietario del dato

Qué marco legal regula su uso

Quién lo custodia y garantiza su seguridad

“Ya no es opcional. Las instituciones tienen que adaptarse a esta regulación y necesitan profesionales preparados para hacerlo”, nos cuenta Yolanda Rebollo, directora y coordinadora de este postgrado.

Un perfil profesional cada vez más demandado

El mercado laboral ya refleja esta transformación. Las organizaciones buscan perfiles híbridos capaces de conectar tecnología, análisis y estrategia.

Por ello, el máster está diseñado para formar en competencias clave como:

Análisis de datos con herramientas de IA y Big Data.

Evaluación de políticas públicas basada en evidencia.

Diseño de estrategias orientadas a datos.

Gobernanza y gestión integral del dato.

El objetivo es claro: capacitar a profesionales que puedan liderar procesos de transformación digital o desarrollar funciones analíticas avanzadas dentro de cualquier organización.

Metodología flexible y adaptada al alumnado

El modelo ELIA, viene a potenciar los programas de postgrado en línea que ya tiene implantados el SUPA para aumentar su calidad a través de estos elementos. / La Opinión

El programa se desarrolla bajo el modelo eIiA de la UNIA, que traslada al entorno online las ventajas del aprendizaje presencial. Los estudiantes trabajan en grupos reducidos con el acompañamiento continuo de un tutor, lo que garantiza una atención personalizada y un seguimiento cercano. Este enfoque facilita además la participación de perfiles diversos: desde recién titulados que buscan especialización hasta profesionales en activo que necesitan actualizarse ante las nuevas exigencias normativas.

En este contexto, uno de los mensajes clave del programa es que la transformación digital no depende únicamente de la tecnología. "No necesitamos solo herramientas potentes, sino personas con visión periférica, capaces de tomar decisiones basadas en datos y orientar la estrategia de las organizaciones», afirma la directora. Asimismo, explica que esta carencia es especialmente visible en el ámbito público, ya que, en el entorno de la investigación en el que trabaja, "muchas veces no se pueden utilizar datos porque no están bien organizados ni preparados para su uso", añade.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

El máster se orienta a dos grandes perfiles:

Perfil directivo , enfocado en liderazgo, estrategia y toma de decisiones basada en datos.

, enfocado en liderazgo, estrategia y toma de decisiones basada en datos. Perfil técnico-analítico, centrado en análisis avanzado, modelización y explotación de información.

Ambos responden a una demanda creciente en sectores públicos y privados.

El dato ya no es el futuro, es el presente

En un entorno saturado de información, la diferencia no está en tener más datos, sino en saber utilizarlos mejor. Y esa es precisamente la base sobre la que se construye este máster: formar a los profesionales que liderarán ese cambio.