Creative Homes Bulevar: el nuevo icono residencial que redefine el futuro de Málaga

En el cuadrante noroeste de la ciudad de Málaga, entre el consolidado distrito de Teatinos y la Universidad, emerge con fuerza un nuevo sector urbano que está redefiniendo el estándar de vida urbana: Creative Bulevar. Es aquí donde Neinor Homes, plataforma residencial líder en España, con importante presencia en la provincia y en la Costa del Sol, en general, impulsa uno de sus proyectos residenciales estrella, Creative Homes Bulevar.

Mucho más que una promoción más de viviendas de obra nueva, este importante desarrollo, diseñado en 3 fases, se erige como el motor de un nuevo modelo de barrio para la Málaga del siglo XXI, una extensión de la ciudad donde el espacio público se articula en torno a las necesidades de sus vecinos, donde la tranquilidad, la seguridad, la calidad y la conectividad se unen para proporcionar una vida más saludable, dinámica y confortable con todos los servicios necesarios para el día a día.

Con un gran bulevar central de 23.000 metros cuadrados, un pulmón verde y de ocio que actuará como columna vertebral de la vida vecinal y más de 13.000 m² de zonas verdes adicionales, este sector huye de la masificación para ofrecer una forma de vida acorde a las tendencias actuales. Con pistas deportivas, áreas de juegos infantiles y parques caninos se configura un ecosistema que fomenta una comunidad activa y saludable.

Creative Homes Bulevar está situado entre el distrito de Teatinos y la Universidad / La Opinión

Innovación y bienestar en un nuevo concepto residencial

Es aquí donde Neinor Homes aterriza con su proyecto más moderno e inspirador, Creative Homes Bulevar, un destino residencial donde el bienestar, el arte y la innovación se funden con arquitectura vanguardista y diseño que se respira en cada rincón. Donde la tecnología está a al servicio de sus residentes con una innovadora app que permite controlar los accesos al residencial y reservar las zonas comunes, entre otras funcionalidades.

La primera fase, Creative Homes Bulevar, en construcción avanzada, se compone de 168 viviendas de 1 a 4 dormitorios con amplias terrazas de más de 12 m², óptimas distribuciones, espacios amplios y luminosos con grandes ventanales que inundan de luz cada hogar, cocinas totalmente amuebladas y equipadas, además de garaje y trastero. Se prevé su entrega a finales de 2027.

Ante la buena acogida de este proyecto, el pasado año se lanzó Creative Homes Bulevar II con otras 168 nuevas viviendas de 1 a 3 dormitorios, también con terraza y espectaculares zonas comunitarias, un desarrollo cuyas obras ya se han iniciado y que se espera entregar a sus propietarios a mediados de 2028.

La tercera fase, recientemente lanzada y con varias viviendas ya reservadas, permite que el desarrollo completo supere las 400 unidades, consolidando la importante apuesta de Neinor en la ciudad que incrementa de forma notable la oferta de obra nueva en el mercado de la ciudad y contribuye a mejorar el acceso a la vivienda.

Las tres fases de Creative Homes Bulevar alcanzarán las 400 viviendas / La Opinión

Además, como complemento fundamental a la oferta residencial, Neinor Homes ha desplegado su concepto más vanguardista hasta la fecha: el Creative Living Club, un concepto que, partiendo de la idea de que los servicios de alto nivel deben estar integrados en la propia comunidad, pretende ofrecer un ‘resort urbano’ en la propia urbanización, con acceso a instalaciones que tradicionalmente requerirían desplazamientos externos: un gimnasio completo (con zonas indoor y outdoor), espacios dedicados al yoga y la meditación, un spa con sauna y baños turcos, e incluso una sala de cine privada.

Metros cuadarados de bienestar para cuidar cuerpo y mente.

Con casi 1.000 m2 de zonas comunes, estos espacios se han diseñado pensando en todo y para todos. Con zona de piscina con espacios divididos para distintos usos y Aqua Kids Park para el máximo disfrute de los pequeños. Zona fitness (indoor y outdoor) con todos los equipamientos deportivos, así como un espacio de yoga y meditación para conectar y desconectar. Zona Locker para recoger los envíos en cualquier momento, sin preocupaciones. Taller de bicis, para poner a punto las bicicletas, además de una zona gastroteca y ludoteca para disfrutar de los mejores momentos de relax con familia y amigos, mientras los niños disfrutan.

Pero, eso no es todo, Creative Living Club, da acceso a sus residentes a un completo spa con sauna, baño turco, piscina indoor, solarium y sala de masajes, además de disponer de una auténtica sala de cine propia donde compartir risas y palomitas y de un espacio Coworking, acondicionado con wifi, salas de reuniones y de coffee break.

Neinor Homes hace disfrutar al máximo de los tiempos de ocio, sin necesidad de salir del complejo residencial / La Opinión

Este innovador modelo, con el que Neinor Homes es pionero en la ciudad, responde a la creciente necesidad de optimizar el tiempo, facilitando la conciliación profesional y familiar, la logística diaria y permitiendo disfrutar al máximo de los tiempos de ocio, sin necesidad de salir del complejo residencial

Además, su ubicación privilegiada, por la proximidad a la zona universitaria y el rápido acceso a las arterias principales de la ciudad, atrae, tanto a profesionales jóvenes, como a familias que buscan la tranquilidad de un barrio planificado sin renunciar a la conectividad con el centro o los parques empresariales.

Neinor Homes contribuye a aumentar la oferta de vivienda nueva en Málaga capital / La Opinión

Creative Homes Bulevar inyecta una oferta necesaria en un mercado donde la escasez de obra nueva de calidad ha tensionado los precios en los últimos años Y contribuye a que Creative Bulevar sea un barrio vibrante que atrae el comercio de proximidad y los mejores servicios públicos, impactando de forma positiva en la economía local y contribuyendo a la generación de empleo.

Málaga se encuentra en un momento de madurez inmobiliaria. Ya no basta con construir; hay que proponer modelos de vida. Creative Homes Bulevar se postula como esa referencia: una fusión de bienestar, diseño y comunidad, donde la sostenibilidad, la salud y la tecnología se dan la mano, contribuyendo de manera decisiva a la modernización del paisaje urbano de la capital de la Costa del Sol.

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