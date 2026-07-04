Casares reparte 60.000 euros entre diez proyectos solidarios y consolida sus Premios Blas Infante como referente andaluz de la cooperación
La Fundación Kambia, con su proyecto “Salud y dignidad para mujeres y niñas de las plantaciones de té de Darjeeling (India)”, ha recibido el Premio Casares por la Humanidad, el principal reconocimiento de los XXIV Premios Blas Infante – Casares Solidario, dotado con 12.000 euros. El jurado también ha distinguido a la Asociación Cultural De Sur a Sur con el Premio Casares por Andalucía y a la Asociación Mec de la Rue con el Premio Casares por España. Junto a estos galardones, el Ayuntamiento de Casares ha concedido siete accésits hasta completar 60.000 euros destinados a proyectos de cooperación internacional.
La Plaza de España de Casares acogió anoche la ceremonia de entrega de unos premios que, tras veinticuatro ediciones, se han convertido en una de las iniciativas municipales de cooperación más singulares de Andalucía, al implicar directamente a la ciudadanía en la selección de los proyectos beneficiarios.
Uno de los momentos más destacados fue la intervención del escritor, profesor y patrono de la Fundación Blas Infante, Antonio Manuel, que reflexionó sobre la vigencia del pensamiento de Blas Infante y el valor de la solidaridad como herramienta para construir una sociedad más justa.
"Despertar conciencias"
Durante su intervención, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, recordó la reciente experiencia vivida en Gambia junto a la asociación casareña Mol Beh Taa para subrayar que “el mayor valor de estos premios consiste en que son capaces de despertar nuestra conciencia y animar a personas de nuestro pueblo a implicarse para mejorar la vida de los demás”. Asimismo, anunció la puesta en marcha de dos becas para que vecinos y vecinas de Casares puedan conocer sobre el terreno proyectos de cooperación internacional.
El Defensor del Pueblo Andaluz y presidente del jurado, al no poder estar presente, envió un mensaje destacando que los Premios Blas Infante – Casares Solidario son “un ejemplo que hay que seguir replicando en otras partes de Andalucía”, poniendo en valor un modelo que une la cooperación internacional con el compromiso de todo un pueblo.
Diez premiados
En total, los XXIV Premios Blas Infante – Casares Solidario han reconocido diez proyectos. Además de los tres premios principales, los siete accésits han recaído en la Fundación Kirira, por un proyecto de protección frente a la mutilación genital femenina en Kenia; la Fundación África Directo, para garantizar el acceso al agua potable en Malawi; la ONG Amigos de Ouzal, con un proyecto para mejorar la atención sanitaria en Camerún; la Fundación Infancia Solidaria, para facilitar intervenciones quirúrgicas a menores de países en vías de desarrollo; Solidaridad Médica España, por un programa de prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables en comunidades indígenas de la Amazonía boliviana; Construye Mundo, con un proyecto de fortalecimiento del emprendimiento femenino en Senegal; y la Fundación Amigos de Monkole, para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH y mejorar la nutrición de madres y lactantes en Costa de Marfil.
Con esta nueva edición, Casares reafirma su compromiso con la cooperación internacional y con el legado humanista de Blas Infante, convirtiendo una vez más la solidaridad en una seña de identidad del municipio y demostrando que un pequeño pueblo puede impulsar iniciativas capaces de mejorar la vida de miles de personas en distintos lugares del mundo.
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