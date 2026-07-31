McDonald’s abre su nuevo restaurante en calle Pacífico, con capacidad de hasta 120 clientes y la creación de 45 puestos de trabajo

McDonald’s, compañía líder en el sector de restauración en España y en el mundo, abre al público su restaurante número 13 en la ciudad de Málaga, situado en calle Pacífico número 55, en el Paseo Marítimo de Poniente. Se trata del restaurante número 32 de la provincia.

Esta nueva apertura reafirma el compromiso de la compañía en generar un impacto positivo en la ciudad de Málaga, promoviendo un ecosistema de contribución económica, oportunidades laborales y un compromiso social y ambiental.

La inauguración, además, supone un hito para la compañía en su propósito de apoyar a las comunidades en las que está presente.

El nuevo restaurante de McDonald's se ubica en el Paseo Marítimo de Poniente de Málaga capital. / Nacho Agote

¿Cómo es el nuevo McDonald’s de calle Pacífico?

Este nuevo restaurante McDonald’s, abierto por el empresario y franquiciado Juan Gutiérrez, cuenta con una superficie de 383,23 metros cuadrados de parcela para 60 personas, así como una terraza exterior capaz de albergar hasta 60 más, haciendo que la capacidad total del restaurante sea de 120 clientes simultáneos.

Se trata, tal como señaló el franquiciado durante la inauguración, de un restaurante ubicado “en una ubicación privilegiada, con un gran tráfico de personas y unas vistas magníficas”. Durante la presentación del nuevo restaurante, Víctor Fernández, Consultant Field Operations de McDonald’s, coincidió en que se trataba de una “ubicación magnífica”.

La terraza de este establecimiento tiene una capacidad de 60 personas. / Nacho Agote

Con el objetivo de crear un ambiente acogedor, el establecimiento ocupa toda la planta baja del edificio en el que se encuentra, y se proyecta como un nuevo punto de encuentro para que familias y amigos compartan buenos momentos durante sus visitas, tal como indicó Juan Gutiérrez: “Es un orgullo para nosotros abrir este nuevo restaurante en Málaga. Mi equipo y yo emprendemos este proyecto con mucha ilusión para ofrecer a nuestros vecinos un espacio mágico donde disfrutar de la mejor experiencia McDonald’s. Queremos que este restaurante sea un motor de dinamismo para la zona y un punto de encuentro donde las familias vivan buenos momentos con nosotros.”

Un local con todas las comodidades para sus clientes

Este nuevo local dispone de todas las comodidades para sus clientes, como el servicio a mesa y los emblemáticos kioscos digitales autoservicio del restaurante, que permiten navegar por menús interactivos para personalizar y pagar pedidos. Además, este establecimiento también ofrece productos McCafé y servicios de McDelivery y de pide y paga.

El nuevo restaurante continúa la imagen moderna e innovadora que McDonald’s lleva instaurando en sus restaurantes en los últimos años. De este modo, el nuevo local de calle Pacífico número 55 cuenta con todo lo necesario para que sus clientes vivan una experiencia única y agradable.

De izquierda a derecha, Víctor Fernández, Consultant Field Operations de McDonalds; Juan Gutiérrez, empresario y franquiciado de este restaurante McDonald's, y Manuel Marmolejo, Vicepresidente segundo de la Diputación de Málaga / Nacho Agote

45 nuevos puestos de trabajo por la apertura

Este nuevo restaurante supone la creación de más de 45 nuevos puestos de trabajo, lo que refuerza el compromiso de la marca con la generación de valor y el empleo local.

En este sentido, el director de Restaurantes de McDonald’s España, Ángel Castillo, apuntó: “Esta nueva apertura en Málaga refleja nuestro compromiso con la región, apostando por un modelo sostenible que genera empleo y valor en el entorno. Este nuevo espacio es un reflejo de lo que somos y lo que hacemos para seguir generando un impacto positivo en las comunidades en las que operamos”.

Este nuevo restaurante supondrá la creación de más de 45 puestos de trabajo. / Nacho Agote

Ante el crecimiento de la marca McDonald’s en la provincia de Málaga, el vicepresidente segundo de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, señaló durante la presentación del establecimiento que se trata de “una gran apuesta por nuestra provincia”, y que le parece importante que restaurantes como este, con un tipo de comida tan atractivo para la gente joven, “se vayan implantando en la provincia”.

McDonald’s está reconocida por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) con la certificación Q de Calidad para todos sus restaurantes. Con este mérito, McDonald’s España se convierte en la primera cadena de restauración en todos sus restaurantes reconocida por su compromiso con la calidad total y el esfuerzo constante por ofrecer un servicio excelente.

Este nuevo restaurante busca ser un claro reflejo de los valores de McDonald’s, operando para contribuir al desarrollo sostenible del país y ofrecer un espacio acogedor a sus clientes. Muestra de ello es su compromiso con el origen local y la calidad, donde más del 70% del valor de su cesta de la compra procede de proveedores nacionales.