A Muñiz le cortan las alas

El asturiano tiene disponible en banda para el partido contra la UD Las Palmas a Ontiveros, Pacheco, que no está al 100 % tras su lesión muscular y a Haksabanovic, inédito aún en partido oficial.

Los problemas en forma de lesiones se están cebando con los jugadores de banda del Málaga CF, por lo que Muñiz tiene lo justo en esa demarcación para medirse a la UD Las Palmas este domingo en el Estadio de Gran Canaria (18 horas). El último en caer ha sido Juankar, que ayer no se entrenó con el grupo por un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Así, el ´Galgo de Boadilla´ se une en la enfermería a Álex Mula, recién operado del menisco y que estará de baja varios meses; y Renato Santos, con una rotura muscular a la que aún le restan varias semanas para cicatrizar. Se trata de la misma rodilla que se lesionó en noviembre del pasado año en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y por la que tuvo que pasar por el quirófano para perderse toda la temporada, por lo que el club y el jugador no correrán riesgos y no van a forzar su vuelta hasta que los problemas en la articulación no hayan desaparecido totalmente.

Con estos tres efectivos fuera de combate para el importante duelo contra el segundo clasificado de LaLiga 123, hay que sumar la más que posible baja de Hicham, que con problemas musculares sigue entre algodones y aún no se ha entrenado con el grupo esta semana.

Pese a que las lesiones se están cebando con los hombres de banda del equipo blanquiazul, el único consuelo para Muñiz es que las alas es quizás la demarcación de la plantilla con más efectivos. Por ello, el asturiano cuenta aún con tres hombres de banda sanos para el trascendental duelo con los canarios entre el primero y el segundo clasificado de Segunda.

Javi Ontiveros, que será de la partida con total seguridad si no hay ningún contratiempo; Dani Pacheco, recién recuperado de sus molestias en el abductor y Haksabanovic, que aún no sabe lo que es jugar con el Málaga en partido oficial, ni tan siquiera ha entrado en una convocatoria.

Ante esta tesitura, Muñiz tendrá que realizar cambios en la convocatoria que viaje a Las Palmas y también en el once inicial. Las lesiones están castigando a los extremos del Málaga, por lo que Muñiz se ve obligado a alinear a Pacheco pese a que su intención inicial era dosificarlo para que entrara de forma paulatina y evitar así cualquier tipo de recaída en un jugador que va a ser fundamental a lo largo de la temporada.

En el caso de Haksabanovic, las necesidades podrían hacer que entrara por primera vez en una lista de convocados. El sueco-montenegrino, por unas cosas u otras, es el único futbolista de campo apto que no ha debutado en partido oficial. En los dos primeros partidos de Liga el jugador cedido por el West Ham no estaba aún inscrito en la competición, luego se fue a su país a arreglar su documentación y después con la selección, por lo que tampoco pudo jugar en Copa. Para el último partido en casa con el Córdoba se quedó fuera por decisión técnica.