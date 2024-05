El legado del historiador estadounidense Harry Kelsey llega a la Universidad de Málaga

Una colección de material de investigación dedicado a estudios sobre el mundo atlántico perteneciente al historiador estadounidense Harry Kelsey (1929-2003) se instala en la Fundación General de la Universidad de Málaga gracias a la donación de su hijo, Matthew Vincent Kelsey.

El legado incluye documentos de la época moderna en general, aunque también hay material vinculado al papel de la Corona española, ha informado este martes la Universidad de Málaga en un comunicado.

Este fondo documental está compuesto por archivos del explorador Francis Drake y del navegante John Hawkins, diapositivas del marino y explorador Juan Rodríguez Cabrillo, mapas de circunnavegación y archivos sobre la Misión San Luis Rey de Francia y la Misión San Juan Capistrano.

También hay correspondencia sobre investigación y diversos números de publicaciones sobre cartografía, entre otros muchos documentos.

Material de Harry Kelsey / L.O.

Kelsey se doctoró en Historia en 1965 en la Universidad de Denver, desempeñó su carrera como historiador del Estado de Colorado y fue director ejecutivo de la Comisión Histórica de Michigan y curador jefe de Historia del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

También fue miembro de la Fundación Mead en la Biblioteca Huntington y profesor adjunto de Historia en la Universidad de California, Riverside.

Es autor de varias biografías de exploradores y viajeros y ha publicado diversos títulos, entre ellos 'Frontier Capitalist: The Life of John Evans', 'State Historical Society of Colorado', 'The Doctrina and Confesionario of Juan Cortés', 'Juan Rodriguez Cabrillo', 'Sir Francis Drake: The Queen's Pirate', 'Sir John Hawkins: The Queen's Slave Trader', 'Philip of Spain, King of England' y 'The First Circumnavigators'.

Su libro más reciente se publicó en 2023 y es una traducción de un manuscrito español, con 500 años de antigüedad, que relata en primera persona uno de los marineros que acompañó a Magallanes en su intento de circunnavegar el mundo.

La obra más conocida fue 'Sir Francis Drake: The Queen's Pirate', que fue ampliamente revisada, tanto en revistas académicas como en las publicaciones convencionales, incluidos los principales periódicos británicos.