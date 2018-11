El escarnio de El Sadar deja en cuadro al Málaga para Gijón

Muñiz tendrá que preparar el duelo del próximo domingo en El Molinón sin los expulsados Blanco Leschuk y Alfred N´Diaye ni los sancionados por acumulación Adrián, Fede Ricca y Ontiveros - El club presentará alegaciones, pero no es optimista

La actuación arbitral de Óliver de la Fuente Ramos en el Osasuna-Málaga CF del sábado traerá graves consecuencias para el conjunto de Muñiz, más allá de la propia derrota sufrida en tierras navarras. Y es que, el escarnio de expulsiones, Blanco Leschuk y N´Diaye, y la sangría de tarjetas, hasta 9 amarillas, deja al Málaga muy tocado para el próximo partido, donde los blanquiazules visitan El Molinón el próximo domingo a las 18 horas.

Y es que, si las alegaciones que tiene previstas realizar el club por la segunda amarilla a Blanco Leschuk y previsiblemente la tarjeta que vio Adrián y que acarrea suspensión, no prosperan, el Málaga viajará a Gijón sin cinco jugadores fundamentales en los esquemas de Muñiz. En el club no son optimistas con las alegaciones debido a la dureza con la que De la Fuente Ramos redactó el acta del partido. Por ello, todo apunta a que en El Molinón no estarán Gustavo Blanco Leschuk, Alfred N´Diaye, Adrián González, Fede Ricca y Javi Ontiveros.

Muñiz comienza hoy a preparar el duelo ante el equipo de su tierra. Y lo hará con la mente puesta en que no puede contar con esos cinco futbolistas. Así, el asturiano tendrá que tirar de ingenio para confeccionar un once de garantías ante la visita a uno de los estadios con más solera de toda la categoría. Blanco Leschuk, el ariete del Málaga con seis tantos, es irremplazable en este equipo. Lo mismo sucede con la dupla N´Diaye-Adrián, que si no prospera el recurso de los servicios jurídicos del club tampoco serán de la partida. Por su parte, Fede Ricca, que cumplirá ciclo de tarjetas, no tiene sustituto natural en su puesto debido a la lesión de Juankar y podría precipitarse el debut de Miguel Torres esta temporada. Además, la sanción a Ontiveros también deja al equipo blanquiazul sin una importante alternativa en ataque.

Las decisiones del colegiado castellano y su manera de redactar el acta dejan al Málaga contra las cuerdas. Y es que, según el joven trencilla Blanco Leschuk vio dos amarillas por «infringir persistentemente las reglas del juego», es decir, por reiteración. Pero lo cierto es que el delantero argentino solo cometió tres faltas durante el encuentro y en dos de ellas fue amonestado con tarjeta amarilla.

Por otro lado, muy complicado tendrá la defensa del recurso por Alfred N´Diaye, si finalmente el club decide recurrir por su tarjeta roja. El acta recoge que el africano fue expulsado por dirigirse a un jugador rival en los siguientes términos: «Te voy a matar». Es más, el jugador se enfrenta a una sanción que puede ir más allá de un partido.

Quizás, la acción de Adrián, en la que el árbitro argumenta que lo amonesta por «sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo su avance», sí tiene capacidad de recurso.

Por otro lado, Muñiz también está pendiente de Juanpi Añor y Koné, que se marcharon de El Sadar lesionados. Parece que las dolencias de ambos no son de gravedad y en principio sí estarían listos para jugar el próximo domingo en El Molinón.