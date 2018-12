Muñiz: "Esta vez los detalles han caído de nuestra parte"

Juan Ramón López Muñiz se mostró "muy satisfecho" por la victoria ante el Mallorca y no quiso entrar a valorar la polémica suscitada por el gol de Cifu, donde el Mallorca reclamó al árbitro que detuviera el partido por encontrarse dos jugadores tendidos sobre el césped. "Estamos muy contentos, hemos hecho un partido competido, trabajado, no hemos decaído con el gol del empate. Hemos hecho gran trabajo, es para estar satisfechos, son partidos igualados, hasta los últimos minutos hay que lucharlos. Sobre la jugada del gol de Cifu veo que quedan dos jugadores en el suelo y es el árbitro quien tiene que valorarlo, pero nosotros tenemos que seguir jugando y atacando. Hemos tenido la suerte de marcar el gol", ha dicho en rueda de prensa.

El asturiano ha valorado que en esta ocasión ante el Mallorca los detalles han caído de parte del Málaga. "Sabíamos que veníamos a un campo difícil y ante un rival en buen estado de forma. Los partidos siempre son muy igualados y ajustados. La semana pasada también lo hicimos, pero esta semana esos detalles han caído a favor nuestro. El nivel de juego y ritmo tiene que ser muy alto hasta los últimos segundos. Es para felicitar al equipo por el trabajo".

En ese sentido, Muñiz no cree que la dinámica del equipo era para estar preocupado y sabía que este triunfo lejos de La Rosaleda iba a llegar más pronto que tarde. "El equipo está mantieniendo una línea buena, se nos han escapado partidos en los últimos minutos y en campo muy difíciles (El Molinón, Sadar...). No acompañaron los resultados, pero estamos muy tranquilos porque el día a día es bueno, el equipo no da la espalda y siempre tiene opciones de ganar. El día a día te hace ser optimista, vamos superando situaciones difíciles. Tenemos madurez, sabemos lo que tenemos entre manos y compiten muy bien. Marchamos de aquí muy contneto. El buen trabajo tuvo premio. La afición tiene que estar contenta".

Sobre el cambio de Adrián, el asturiano explicó a que se debió a la tarjeta que tenía el madrileño y a una sobrecarga muscular. "Es un cambio porque tenía tarjeta y él pide el cambio porque estaba cargado. Es un buen acto de compañerismo por su parte. No está lesionado pero tiene una sobrecarga importante, el partido estaba abierto y necesitábamos gente ahí".

Por último, incidió en la dificultad de la categoría y en la igualdad de todos los equipos. "No eres favorito en ningún sitio, en Segunda o te pones a disputar los partidos o el nombre no sirve para nada. En el vestuario no había dudas. Parece que los recién descendidos no podemos perder nunca y eso no es así. Hoy nos ha acompañado el resultado. Para ganar aquí hay que ponerse el mono de trabajo".