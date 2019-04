Un once para asaltar Los Cármenes

El Málaga CF con cinco caras nuevas con respecto al de la primera vuelta.

El Málaga CF ya vislumbra la batalla del Nuevo Los Cármenes. La cita, mañana sábado a partir de las 18.00 horas y con cerca de 3.000 aficionados malaguistas en la grada, promete ser una de esas tardes de época. Un encuentro trascendental donde se decidirá buena parte del futuro blanquiazul con vistas al ascenso directo.

Para tan magno duelo de la Liga 123, Muñiz ya tiene preparado un once. Unos jugadores que serán los encargados de canalizar todos los sentimientos blanquiazules y que también deberán defender con argumentos futbolísticos que son un claro aspirante al ascenso. El técnico asturiano viene preparando el partido contra el Granada durante toda la semana, pero ahora ya comienza a ver la luz de algunos jugadores que estaban en cuarentena. Son el caso de Dani Pacheco e Iván Alejo. Los dos estaban entre algodones y tras ejercitarse ayer a las órdenes del asturiano, apuntan al partido contra los nazaríes.

Iván Alejo, dependiendo de su estado físico final, entraría directamente en el once para cubrir la banda derecha. Más dudas hay con el de Pizarra, que aunque fue el héroe en Tarragona con su gol de rebote, el gran momento de forma de Ontiveros podría dejarlo para entrar en la segunda mitad. O, incluso, podría jugar de mediapunta, una posición que le gusta al malagueño pero que este curso aún no ha jugado de blanquiazul.

En cualquier caso, los dos han dado un paso al frente y se ponen a disposición del técnico. Hoy, en la última sesión de la semana, no deberían tener problemas para completarla y estar en la lista definitiva.

Sin embargo, Muñiz sí tendrá dos bajas con respecto al partido con el Sporting del pasado viernes. Una es la de Diego González, que acarreará suspensión tras ser expulsado contra el Sporting. Su baja la cubrirá sí o sí Pau Torres, que salió la jornada pasada de manera casi inexplicable.

La otra baja es la de Erik Morán. El centrocampista blanquiazul lleva toda la semana con molestias en el gemelo de su pierna derecha. Ayer no se ejercitó y salvo sopresa no será de la partida. Es por ello que Muñiz deberá reinventar de nuevo su centro del campo. Y pensar si recupera a Keidi Bare para el mediocentro para que acompañe a N'Diaye o si decide retrasar el puesto de Adrián, dejando así hueco para un nuevo compañero de Blanco Leschuk en el ataque.

Como decíamos, Ontiveros parece haber encontrado la senda correcta y Blanco Leschuk volvió a marcar tras cinco meses en el dique seco. El once, en ese sentido, parece bastante bien decidido y definido pese a que Muñiz no repite once desde hace mucho tiempo.



Muchos cambios

El Málaga CF, en la primera vuelta, vio cómo el Granada mancillaba por vez primera su campo, hasta entones inexpugnable. Del partido de aquella jornada han cambiado mucho los equipos. El Málaga CF, por ejemplo, tendrá cinco caras nuevas con respecto a aquel día -1 de diciembre-. Cifu, Diego González, Lacen, Juanpi y Harper no serán de la partida mañana sábado. Es de esperar que el resultado también sea diferente. El Málaga se pone manos a la obra para la batalla de Granada.