El Málaga asalta el Carlos Belmonte y el tercer puesto

Victoria, play off asegurado y tercer puesto momentáneo a falta de una jornada. Esos fueron todos los logros que desbloqueó el Málaga CF tras asaltar el Carlos Belmonte. Los de Víctor Sánchez del Amo cuajaron un gran partido, que se complicó tras la expulsión de Blanco Leschuk en el minuto 54, y se convirtieron en el segundo equipo que consigue el triunfo en Albacete en toda la temporada. Ontiveros, con otro golazo magistral y N'Diaye pusieron el partido muy de cara, Zozulia recortó distancias y finalmente los blanquiazules consiguieron resistir el asedio manchego hasta los últimos compases para conquistar la tercera plaza.

El equipo costasoleño logró el objetivo de asegurarse de forma matemática su presencia en las eliminatorias por el ascenso y superó con creces el ensayo de un hipotético cruce con los albaceteños en la lucha por volver a Primera División. Ambición y optimismo moderado que no debe convertirse en euforia para los momentos decisivos.

El conjunto malagueño saltó al campo como requería esta trascendental cita, serio, bien plantado sobre el césped y con tranquilidad desde atrás cuando el balón estaba en su poder. Los primeros minutos del choque estuvieron marcado por el respeto en ambos bandos, concentrados en no cometer ningún error que diera la ventaja a su rival. Pero los blanquiazules no se pusieron por delante en el tanteador por ningún fallo del rival, sino por una genialidad, otra vez, de Javier Ontiveros. El marbellí recibió el balón pegado a la línea de banda izquierda de ataque, donde más le gusta, se marchó en diagonal hacia el centro y soltó un zapatazo a la escuadra contraria de la portería defendida por Tomeu Nadal, que solo pudo mirar como el balón se colaba en su arco. Como ya hiciera en el último encuentro frente al Zaragoza, Ontiveros ponía en ventaja a los de Martiricos con un tanto de bandera.

El gol hizo crecer al Málaga, y a los pocos minutos pudo ampliar la ventaja. Primero a Ontiveros se le marchó un disparo de falta rozando el palo y poco después, tras otra galopada del canterano, Blanco Leschuk no acertó a batir con un disparo demasiado centrado. El trabajo defensivo realizado por todo el equipo completó una gran actuación en esta primera mitad. Munir apenas sufrió en los 45 minutos iniciales.



Quedaba mucho por hacer y todo parecía encarrilado y visto para sentencia cuando en el minuto 52 N'Diaye hacia el 0-2 con un zapatazo desde el borde del área ajustado al palo, pero todo se torció en los instantes posteriores. Nada más lograr el segundo tanto, Blanco Leschuk era expulsado por doble amarilla en un error infantil, sabiendo que ya estaba amonestado, y dejaba al equipo 10. Y acto seguido, Zozulia ponía el 1-2 con un certero cabezazo que apretaba el choque.

Más de media hora tuvo que resistir el Málaga con un jugador menos las acometidas locales, que se estrellaron una y otra vez en el muro blanquiazul y en un Munir que salvó el empate con una parada antológica al propio Zozulia. Sufrió y se mantuvo en pie el Málaga, incluido en los siete minutos de descuento que decretó el colegiado, y se llevó tres puntos de oro del Carlos Belmonte para asaltar el tercer puesto.

Este triunfo, aparte de certificar el play off de forma matemática deja al Málaga en disposición de lograr la tercera plaza este sábado venciendo al Elche. Los ilicitanos vienen a Málaga sin jugarse nada pero seguro que no regalarán los tres puntos, hay que estar prevenidos. Como mal mayor, el Málaga solo podrá bajar hasta el quinto puesto si los resultados no acompañan. Otro pasito más cerca del ascenso.