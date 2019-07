N'Diaye se pierde los cuartos de la Copa África con Senegal

No está siendo la Copa África soñada por Alfred N'Diaye. Tras marcharse con su selección y perderse el play off de ascenso con el Málaga CF, al mediocentro no le están saliendo las cosas como le gustaría y volverá a ser baja en el encuentro de cuartos de final del combinado senegalés frente a Benin, verdugo en la tanda de penaltis de la Marruecos de Munir.

Tal y como confirmó ayer el seleccionador senegalés, Aliou Cissé, en rueda de prensa, el mediocentro blanquiazul sigue arrastrando molestias en su rodillas tras un gol producido en el segundo encuentro de la fase de grupos frente a Kenia y no podrá estar disponible para el choque de hoy. «Alfred N'Diaye se pierde el partido contra Benin. Hablaremos un poco más tarde con el personal médico», dijo Cissé.

Por tanto, tras no participar po decisión técnica en el debut de Senegal en la Copa África y disputar 86 minutos en el segundo encuentro frente a Argelia, N'Diaye no ha vuelto a vestirse de corto. Se perdió el cierre del grupo frente a Kenia y, posteriormente, a pesar de sentarse en el banquillo, tampoco tuvo minutos en los octavos de final frente a Uganda.

El Málaga sigue a la espera

N'Diaye ya comentó días atrás que aparcaría la decisión sobre su futuro hasta terminar su participación en la Copa África. El Málaga firmó un acuerdo con el Villarreal por la cesión del jugador durante dos temporadas y desde las oficinas de Martiricos intentarán que el senegalés cumpla un segundo año en la Costa del Sol, aunque económicamente necesitará de un esfuerzo. Víctor Sánchez del Amo considera fundamental mantener a un centrocampista como N'Diaye en la plantilla, jugador diferencial en la categoría de plata.