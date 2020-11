Pellicer: "Con esa pasión que tiene la afición, ese tercer gol hubiera entrado"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, valoró el punto conseguido ante el Lugo tras ir por detrás 0-2 en el marcador y aseguró que los cambios de la segunda mitad hicieron "crecer" al equipo para rescatar un punto. "Nos tenemos que setinr identificados por todo el partido y por la fe", comentó.

Dos partidos. "Nos ha faltado tranquilidad, tenemos que tener paciencia. Hemos abusado de los envíos en largo cuando nos habíamos preparado tener variedad. Lo hemos hablado en el descanso. Nos han hecho crecer los cambios. Nos han dado criterios en la zona de balón. Nos hemos sabido recomponer. Si hubiésemos tenido mejores centros lo hubiéramos conseguido".

Afición. "Con esa pasión que tiene la afición y el alma que pone, ese tercer gol hubiese entrado. Es un tema de mentalidad, de creer, de confianza, de no tener miedo. De ser valientes. En la primera parte era un tema mental. Nos han sacado del partido".

Empate. "Este punto nos sabe a victoria. Nos tenemos que sentir identificados por todo el partido y sobre todo por la fe. Tenemos que seguir metiendo metiendo piedrecitas en la botella. Tenemos que analizar todo, pero sobre todo mental".

Ajustes en la segunda mitad. "Nos han dado esa tranquilidad y esa pausa para atacar los espacios. El rival ha hecho un desgaste brutal en la primera parte. Nos alegra por gente como Jozabed que no estaba participando mucho. Tendrá que aparecer más gente, el rendimiento individual ayudará al grupo".

Caye Quintana, "No la he podido ver. Cuando ocurren estas cosas lo primero es tener calma. El jugador sabe que se ha equivocado y los jugadores son los que deciden dentro. Son personas humanas. Somos muy cautos y siempre tenemos empatía con la situaciones. Esto es un grupo y aquí nos equivocamos todos y acertamos todos. Seguramente no volverá a ocurrir. Los jugadores están a 180 pulsaciones".