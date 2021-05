El Málaga CF no tiene ni un minuto que perder. Como se suele decir, "a rey muerto, rey puesto". Sergio Pellicer comunicó es martes de manera oficial que no seguirá al frente del banquillo blanquiazul al término de la presente temporada y la dirección deportiva ya está manos a la obra. Esta decisión no ha pillado por sorpresa a Manolo Gaspar, que ya llevaba días trabajando en el asunto para buscarle un sustituto ante una posible salida, y entre los candidatos hay uno que suena con mucha fuerza en las últimas horas: José Alberto López.

El entrenador asturiano termina contrato a final de curso con su actual equipo, el Mirandés. Sus últimos días han sido muy parecidos a los de Sergio Pellicer. Aún no ha renovado y cuando es preguntado en sala de prensa no confirma su continuidad en la entidad burgalesa. Sus palabras hacen pensar que no seguirá allí y en ese escenario entraría en acción el Málaga CF para hacerse con sus servicios.

José Alberto López ha hecho un gran trabajo esta temporada en el equipo de Miranda de Ebro. Con un plantilla joven y muy renovada, ha conseguido de forma holgada la salvación e incluso ha coqueteado con los puestos de play off durante algunas fases de la temporada. Ahora, en una situación similar a la del cuadro blanquiazul, con la permanencia asegurada y sin posibilidades de aspirar a más, en el club burgalés están a la espera de que decida definitivamente su futuro.

Su perfil gusta mucho en el seno de la entidad de Martiricos. Es un entrenador joven (38 años) que ha demostrado una gran capacidad para trabajar con plantillas jóvenes y jugadores de cantera. José Alberto se formó como técnico en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, y llegó a dirigir al primer equipo en la temporada 2018/2019 -tras el despido de Rubén Baraja- y el pasado curso hasta que fue destituido. En ese tiempo, y en estos meses en Miranda de Ebro, ha sido capaz de manejar plantillas muy similares a la del Málaga y apostar por futbolistas de cantera, algo que gusta, y mucho, a la dirección deportiva blanquiazul.

«La noticia llegará en cuanto se pueda. Lo primero es repetir el respeto a la figura de Pellicer y después el club tendrá que buscar. Será un perfil parecido al de Sergio, con valentía y ganas para dar continuidad al proyecto. En esta situación, lo mejor para Pelli es salir del club y lo mejor para mejor para el Málaga es que Pellicer salga. Pronto sabremos el futuro del club». Estas fueron las palabras de Manolo Gaspar en la rueda de prensa de despedida del míster de Nules. Valentía y ganas para continuar con un proyecto en el que habrá que apostar por jugadores cedidos y de cantera, algo que cuadra a la perfección con lo que ha demostrado José Alberto López en estas campañas en LaLiga SmartBank.

Baile de nombres

Desde que empezaron a surgir dudas a cerca de la continuidad de Sergio Pellicer en el banquillo no tardaron en salir los primeros nombres para sustituirle en el cargo. Hay dos muy vinculados al pasado malaguista, como son Antonio Hidalgo, actual entrenador del Sabadell, y Salva Ballesta, ahora en el Algeciras, que han sonado con fuerza, pero la realidad en estos momentos es que la primera opción para encabezar el proyecto en la cuarta temporada consecutiva en LaLiga SmartBank es José Alberto López.

Tras la confirmación de la salida de Pellicer, no han parado de llegar los ofrecimientos a las oficinas de Martiricos. El banquillo blanquiazul es uno de los más atractivos de la categoría y los agentes ya se han movido para intentar colocar a sus representados, pero Manolo Gaspar y su equipo tienen muy clara la línea de trabajo a seguir.