Primer partido -oficial- de José Alberto al frente del Málaga CF y primer punto sumado. Eso sí, el míster asturiano apuntó que los suyos merecieron algo más que el empate: "En la primera parte merecíamos, como mínimo, un gol. Hubiese cambiado todo el escenario del partido”, comenzó.

No obstante, la nota positiva del encuentro fue el reencuentro con la afición desde el 8 de marzo de 2020. "Esa comunión entre la grada y el equipo hacía mucho que no la sentía. Ha sido especial. Nos ha dado aliento para, en momentos, no dejarlos salir de su área", aseguró el técnico blanquiazul. “Estoy deseando vivir un partido en la Rosaleda con el aforo completo después de lo que he visto hoy. Queremos que se sienta orgullosa de lo que ve y que esté con el equipo”.

Pero en lo estrictamente deportivo hizo hincapié en el buen nivel mostrado por sus jugadores. "No pensaba que íbamos a estar en este nivel a estas alturas. Hemos jugado con siete jugadores que han pasado por La Academia. Estoy muy contento con lo que he visto, sobre todo en la primera parte, es el Málaga que queremos", apuntó José Alberto. Dentro de esos jugadores de la cantera, uno sobresalió: Kevin. Sobre él, el míster afirmó que el joven fue "determinante". " Ha hecho un buen partido y ahora su trabajo, constancia y regularidad serán lo que le hará mantenerse. Muy contentos, se lo ha merecido, hemos optado por que jugase porque teníamos claro el partido que iba a hacer".

Y como buen conocedor de la categoría, remarcó lo complicado que es sacar un buen resultado. "Ante cualquier rival, generar tantas oportunidades como las que hemos tenido en la primera parte es difícil. El aficionado se va hoy de La Rosaleda con un 0-0, pero orgulloso de lo que ha visto de su equipo".

Para finalizar, analizó los últimos minutos del partido cuando el árbitro anuló el 0-1 de Hassan por una falta previa sobre Juande. Para el entrenador blanquiazul "la falta sobre Juande es clarísima. Hay una repetición en el VAR, que para eso está, donde se ve y se anula".