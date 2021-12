Aún desde Ipurúa, el técnico del Málaga CF analizó en caliente el empate ante el Eibar y aseguró irse contento con la prestación de sus jugadores. "He visto al equipo competir a un nivel alto, y quizá ha sido nuestro mejor partido fuera de casa ante un rival tan exigente como el Eibar", comentó el técnico.

Para el asturiano, "en la segunda parte hemos estado a un nivel muy alto y se acerca a lo que quiero ver todos los domingos".

José Alberto quiso subrayar en el buen rendimiento de los suyos. "El equipo lo ha hecho todo para ganar. Jugando como hoy estás mas cerca de ganar que de perder. Esa es mi sensación. Lo que quiero es regularidad y que el equipo compita como hoy, en casa y fuera de casa. Si estamos a ese nivel, la victoria llegará", incidió.

En cuanto a las polémicas arbitrales, afirmó que "son situaciones interpretables". "La de David (Lombán) creo que no hay ninguna imagen que se pueda apreciar el penalti. La segunda sí que la he visto y el fallo de Edu hizo justicia, para mí no fue mano. El tema de las manos no puede ser interpretable, tiene que haber una regla firme; si es mano es mano, y si no, no lo es", finalizó el entrenador malaguista.