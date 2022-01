Después de agradecer a Manolo Gaspar y al Málaga CF la confianza y hacer balance de su debut "agridulce porque merecimos ganar", Febas explicó cómo se gestó su llegada a Martiricos y qué espera de esta nueva etapa en la Costa del Sol.

"Ya tuvimos alguna conversación con Manolo antes del mercado, me mostró interés de él y del club, yo quería salir del club en el que estaba porque no tenía continuidad y esta es una opción que me gustaba mucho. Con mi gente decidimos que la mejor opción era venir aquí. Vengo con mucha ilusión, ambición y trabajo para aportar lo que pueda con lo que el míster nos pida", reveló el catalán.

Uno de los puntos fuertes del Málaga CF es su afición y los nuevos jugadores se han cuenta muy rápido de ello. "Sufrí La Rosaleda de rival y es una pasada una afición como esta, están los 90 minutos apoyándote. Vengo con intención de coger continuidad pero me la tengo que ganar en el campo, quiero tener más minutos de los que tenía en mi anterior club".

Febas aterriza en el Málaga CF "en un momento bueno a nivel personal, a nivel físico también". "Creo que soy joven y cuando eres joven lo que quieres es jugar. Venía un poco quemado de mi anterior etapa, lo que quiero es hacer seis meses muy buenos y ayudar al equipo".

De cara a los objetivos que se tiene que marcar la entidad de Martiricos, el futbolista asegura que hay buen equipo. "La Segunda División es muy dura, cada partido es un mundo y es muy difícil. Es una competición muy larga, hay que estar guardando el mínimo detalle. Veo buen equipo y veremos dónde podemos llegar. He estado en otros equipos de play off y esta plantilla no tiene nada que envidiarle".

A la hora de definirse, comentó que es un jugador "dinámico, me gusta estar en contacto con el balón. La posición nos tenemos que adaptar a lo que nos diga el mister. En cualquier forma del mediocampo me siento cómodo".

De cara a la próxima temporada, en la que se podría ejecutar una opción a compra y así prolongar su estancia en Málaga, opta por "no pensar e ir día a día". "Nos hemos encontrado un vestuario muy bueno, estoy encantado, hay gente alegre y van todos a una, eso en un equipo es muy importante para que las cosas funcionen. Nos han pedido que seamos nosotros mismos".