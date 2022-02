El último periodo de mercado ha coincidido con una época incierta en Martiricos en la sumaba la mala dinámica el terreno deportivo con las dudas del proyecto creado por Manolo Gaspar en verano con José Alberto como entrenador. Cuando comenzó el vaivén de jugadores y rumores, el nombre de Antoñín saltó a la palestra: el Burgos parecía interesado en los servicios del malagueño y el propio jugador vería bien salir de casa.

Este mediodía, en una comparecencia ante La Rosaleda, Antoñín ha contado su versión: "Fue un mes raro para mí, al final los futbolistas tenemos que tomar muchas decisiones. Hubo opciones, una posible salida del Málaga. Pero lo aclaro: yo no pedí la salida en ningún momento», recalcó el de La Palmilla. "No pedí salir del club, hablamos porque tenía ofertas. No jugaba lo que estaba esperando, somos ambiciosos, y simplemente eso. Quería una solución pero no tengo ninguna molestia con el entrenador anterior", comentó.

Las redes sociales volvieron a hacer acto de presencia en la sala de Martiricos en referencia al tuit enigmático que publicó el jugador. "Se ha hablado mucho, es verdad. No me refería a nada con respecto al club. Tenemos una vida privada y nadie nos pregunta... La gente opina sin saber. Todos los jugadores estamos super implicados, al que más le dolería es a mi, que soy de aquí. Se sacan conclusiones que no son verdaderas", explicó Antoñín.

Y tras ello, aclaró que quiere volver a demostrar en el terreno de juego su valía: "Se ha hablado mucho y se han dicho muchas cosas que no son verdad".

Sobre el doloroso 0-5, Antoñín remarcó que para él fue un momento "muy doloroso", también para el resto de sus compañeros. "Si amas a este club, más todavía, y eso que no estaba jugando. Llegué al vestuario destrozado", sus lágrimas fueros prueba de ello.

El próximo reto que les espera a los blanquiazules es de altura. Para frenar al Almería, Antoñóin destacó que están trabajando a buen ritmo. "Todos sabemos que es un gran rival. Trataremos de contrarrestar sus armas y ganar. Lo más importante, defender. Tenemos que implicarnos todos".

De cara al futuro, no dio muchas más pistas: "Aquí es dónde quiero estar. Solo pienso en el Málaga, pero tendré que volver a Granada porque es mi club".